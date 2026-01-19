東京電力は、17日に柏崎刈羽原発6号機で起きた制御棒を引き抜く試験中に警報が鳴らなかったトラブルについて、設定ミスが原因と発表しました。



17日午前11時半ごろ、柏崎刈羽原発6号機の再稼働に向けた試験で制御棒1本を引き抜き、2本目を選択したところ作動するはずの警報が鳴らず試験が中止されました。



東京電力は18日、トラブルの原因について2本目の制御棒引き抜き防止機能の設定に誤りがあったことと発表。正しい設定に直し警報がなることを確認しました。



このトラブルで保安規定で定める「運転上の制限」を逸脱したと判断していましたが、18日夜に逸脱から復帰したと判断したということです。東京電力は20日の再稼働に影響するかどうかは「精査中」としています。