撮りたい瞬間を逃さない。軽快に持ち歩けるカメラミニショルダー【エツミ】のカメラバッグがAmazonに登場中‼
小さくても頼れる収納力。スナップ撮影にちょうどいい相棒【エツミ】のカメラバッグがAmazonに登場!
エツミのカメラバッグは、気軽に持ち出せる小型軽量のミニショルダーバッグだ。街歩きやスナップ撮影に必要な最小限の荷物や機材をすっきり収納でき、コンパクトだからこそ取り出しが素早く、撮影の流れを妨げない。スーツケースやカートに取り付けられる仕様のため、旅行時のサブバッグとしても活躍する。
内部には型崩れしにくいクッションを備え、小型一眼レフやミラーレスカメラとレンズ1〜2本をしっかり保護する。取り外し可能な2枚の中仕切りでレイアウトを自由に変えられ、手持ちの機材に合わせて最適な収納が組めるのも魅力だ。
メイン収納以外にもポケットが充実しており、前面のジッパーポケットにはペン差しと小物ポケットを配置。背面にはすぐに取り出したいアイテムを入れられるポケットと、スーツケースのハンドルに固定できるカートベルトを備えている。ショルダーベルトは約60〜125センチメートルで調整でき、斜め掛けも快適に行える。
1901年創業の老舗アウトドアブランド「コールマン」のライセンスモデルで、性別や年齢を問わず使いやすいデザインに仕上がっている。汚れた際は中性洗剤を含ませた布で軽く拭くだけで手入れができ、日常からアウトドアまで気軽に使える頼れるミニショルダーだ。
