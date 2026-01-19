五感をひらく冬旅。比良山麓で味わう静かな時間と体験付き宿泊プランとは？
滋賀県大津市の比良山麓、琵琶湖の西側に位置する「オーベルジュメソン」では、2026年1月8日から3月31日(火)の期間限定で、からだ・発酵・工芸をテーマにした1泊2日の体験型宿泊プランを提供。手を動かし、香りを感じ、静けさの中で五感をひらく時間。冬の澄んだ空気の中で、心身を解放するひとときを過ごすことができる。
【写真】木々に囲まれた静かな環境が、何もしない贅沢な滞在を印象づける
■比良山麓の森で出合う音のある静寂
この宿を訪れた人の多くが、まず口にする言葉が「とても静かなところですね」という感想。ここでいう静かさとは、単に音がない状態を指すのではなく、鳥の声や葉のざわめきといった自然の音だけが残る感覚だ。森の中で過ごす時間には、自分自身の感覚が静かに立ちあがってくる瞬間がある。オーベルジュメソンでは、そんな時間こそが滞在の本質だと考えている。
■冬季限定・五感で味わう森の体験付きプラン
今回提供される「からだ・発酵・工芸に触れる。五感で味わう森の体験付きプラン」では、比良山麓の森に抱かれながら、地域で活動する人たちとの出会いを通じて、手仕事に触れ、発酵の香りを感じ、からだをほぐして静寂に身を任せる滞在が実現する。冬特有の澄んだ空気に包まれ、何もしない贅沢を存分に味わう時間が訪れる。
■プランの特徴。比良でその道を生きる人たちと出会う時間
本プランには、周辺の提携店舗で利用できる3300円分の体験チケットと、選べるプチギフトが含まれる。体験内容は自由に選択でき、みそやしょう油作りなどの発酵ワークショップ、オーガニックハーブを使った香りのワークショップ、染色や陶芸などの工芸体験、アロママッサージやタイ式マッサージ、ヨガやピラティスなどが用意されている。同行者と別々の体験を選ぶことも可能だ。
■「自分の声」に耳を澄ませる冬
忙しい日常のなかでは、自分自身の感覚をあと回しにしてしまいがちだ。冬の澄んだ空気の中で、何もせず、ただ静かに過ごす時間。森の中のオーベルジュで過ごすひとときは、自分の内側にある「声」に耳を澄ませる機会となる。静寂の中で、どのような音が聞こえてくるのか。それを確かめる滞在となるだろう。
■プラン概要
予約対象期間：2026年1月8日〜3月31日(火)
予約締切：利用日の7日前10時
内容
・1泊2食付き宿泊
・周辺店舗で利用できる体験チケット(3300円分)
・選べるプチギフト
■地域とともにある滞在を目指して
[/HEAD]オーベルジュメソンが位置する湖西・比良エリアには、小規模ながら個性豊かな工房やスタジオ、サロンが点在している。今回のプランは、森の静けさをより深く味わってもらいたいという想いから、周辺店舗に声をかけて実現したものだ。滞在を通して、この土地の空気や人の営みに触れることが、旅の記憶として静かに心に残る時間となることを目指している。
[HEAD]そのほかの主な宿泊プラン
そのほかにも、里山の恵みを堪能できる全8品のフルコースが付く「The ONE」フルコースプラン、ホールケーキや記念写真、ドリンクが付いた記念日お祝いプラン、3月末までの期間限定で近江牛を無料でグレードアップできる冬季限定特別プランなど、多彩な宿泊プランを展開している。
■宿情報・アクセス
名称：オーベルジュメソン
所在地：滋賀県大津市北比良1039-45
アクセス：京都東ICより車で約30分／JR湖西線「近江舞子駅」より送迎あり(要予約)
今回のプランについて、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のプランの狙いは？
来館後に周辺の店舗をご紹介するとき、すぐに利用してもらえるような小売店や飲食店ばかりです。この地の魅力を深く感じてもらうためには、「来館前から周辺店舗のことを伝える必要がある」ということが長らく課題となっていました。地域の店舗、お客様、メソンの三方よしのプランになることを願います。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
お客様からのアンケートで満足した点を聞いたところ、上位に「静かに過ごせた」という回答が入っていました。メソンの位置するエリアを地元として育ったわたしには、まったくない感覚だったので非常に驚きました。「この地のもつ静けさをより感じる機会を作れたら」と考えたことがきっかけでした。
森の静けさと人の営みに触れる体験は、旅のあとも心に残る余韻をもたらす。忙しさから少し離れ、自分の感覚と向き合う時間を求める人にとって、比良山麓での冬の滞在は静かな選択肢となるだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
