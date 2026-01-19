野田クリスタル『セクシーカウントダウン in TOYOTA ARENA TOKYO』再配信が決定
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、昨年の大みそかに開催した無観客オンラインライブ『野田クリスタル初セクシーカウントダウン in TOYOTA ARENA TOKYO』の再配信が決定した。
【写真多数】セクシーすぎる！野田クリスタルのカウントダウンライブ
本公演は、約1万人収容の会場に観客は相方の村上ただ一人という異例のスケールで実施。昨年2月に3000人規模のTOKYO DOME CITY HALLで実施した前回を大幅に上回るカオスなステージは、SNSでも大きな話題を呼び、期間限定での再配信が決定した。
本公演では、KEYTALKの寺中友将や『うっせぇわ』のsyudouら豪華クリエイター陣が楽曲提供を行っており、野田の狂気溢れるパフォーマンスに村上のツッコミが炸裂する、まさに「誰も見たことがない無観客セクシー」の全貌を見ることができる。
配信期間は今月31日午後11時59分、販売期間は同日正午まで。
