元AKB48・入山杏奈、月9初出演 繊細な役どころに「”守りたいもの”はブレない人」【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の第2話（19日放送）に元AKB48のメンバーで俳優の入山杏奈が出演すすることが明らかになった。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
今回入山が演じる篠原美咲（しのはら・みさき）は、脳腫瘍が再発してしまった母親を看病する中で、自身も脳に腫瘍が見つかってしまう。ヘアモデルを務めているだけでなく、１カ月後に結婚式という人生の晴れ舞台を控えていることもあり、髪をそって腫瘍を取り除く“開頭手術”には難色を示す…。
今作で月9初出演となる入山はAKB48のメンバーとして活躍後、俳優として『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（2024年、日本テレビ系）に出演したほか、『ドッペルマリッジ -夫には妻が2人います-』（2025年、読売テレビ）では主演を務めるなど、グループ卒業後も活躍が続く。また、『放送局占拠』（2025年、日本テレビ系）では、犯人グループの化け猫を演じ話題に。自身のYouTubeチャンネル「Anna Iriyama」ではスペイン語で配信するなど、幅広い活躍を見せる。
■入山杏奈コメント
「美咲は母から譲り受けたきれいな黒髪をとても大事にしている女性で、物腰こそ柔らかですが自分の”守りたいもの”はブレない人なのかなと。そんな美咲の守りたいものを一緒に大切にする気持ちで演じました。どんなシーンの撮影でも和気あいあいと笑いの絶えない現場で、とても楽しく撮影させていただきました。
今作は元ヤンキーの湖音波先生のまっすぐな言葉に胸を打たれます。入院していると不安な気持ちになることも多いと思うので、もしリアルな世界にも湖音波のように体当たりで向き合ってくれる先生がいたらすてきだなと思います」
