原因は自分にある。、カレンダー発売決定「顔面強強の7人をご堪能いただける」【コメント全文】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）が、『原因は自分にある。オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を3月22日に発売する。
【写真】まるで絵画！原因は自分にある。裏表紙
本作は、パステルカラーの空間と洗練された衣装に身を包んだ7人が、まるでドールハウスの中に迷い込んだかのような、非現実的で不思議な世界観の1冊。メンバーそれぞれの個性や存在感、ビジュアル美が映し出されている。
また、カレンダーには、7月7日にデビュー7周年を迎える7人だからこそ実現した、「7」にちなんだ両面仕様の仕掛けも取り入れられている。月の数字を足して「7」になるページをつなぎ合わせると、裏面に7人集合ビジュアルが現れる。パズルのピースを組み合わせるように、観測者（ファンネーム）だけが気が付ける「7」にちなんだ工夫が随所に散りばめられており、新しい発見が楽しめる仕掛けとなっている。
裏面は日付を省いたビジュアルのみの構成となっているため、カレンダーとして楽しんだ後も、飾って楽しめる。ノンフィクションとフィクションの狭間にいるかのような独特の空気感の中で、色彩や構図、衣装までこだわり抜かれた世界観が、彼らならではの美しさを引き出している。デビュー7周年という記念すべき年に届けられる本作は、グループ初となるオフィシャルカレンダーとして、メンバー7人と「観測者」が同じ時間を共有し、特別な一年を共に過ごすための1冊。何度でも見返したくなるビジュアルと仕掛けを詰め込んだ、永く愛される保存版として仕上がっている。
そして、今回は表紙（両面）、特典カット（全10種）が公開された。表紙は、身を寄せ合った7人が凛としたまなざしでこちらに視線を向ける1枚。裏表紙は、壁に並ぶ額縁に収められた、一人ひとりのソロカット。中面ソロページとは異なる表情を切り取り、端正な表情が浮かび上がる。特典カットの生写真は、証明写真風の4カットで構成されたソロビジュアル7種とグループ集合カット、3ショット、4ショットの全10種となる。
さらに、2月28日に東京・ベルサール飯田橋ファーストにて発売記念イベントの開催が決定した。
【コメント全文】
■吉澤要人
原因は自分にある。初のカレンダーを発売できること、とてもうれしく思っています。
僕ららしさを感じられるコンセプトのカレンダーになっていて、顔面強強の7人をご堪能いただけると思います。見れば見るほど楽しいカレンダー!!
1年間、僕らを感じながら共に過ごしていただけたら光栄です！
