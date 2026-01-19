『ボーイフレンド』シーズン2、三角関係がはやくも発生 MC陣が気になるメンバーは？「マジ幸せになってほしい」「弟子入りしたい」
Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2が、13日より毎週火曜日、4週にわたり世界独占配信中。MC陣が「ボーイフレンド」シーズン2の1話〜6話までの見どころと気になるボーイズを語り合うインタビュー動画が解禁された。
【動画】『ボーイフレンド2』MCインタビュー動画が公開
シーズン2の“Green Room”は冬の北海道に場所を移し、今回は美しい雪景色を舞台に10人のBoysが約2ヶ月間共同生活。シーズン1に引き続き、ペパーミントのコーヒートラックをみんなで運営していくなかで、今回はどんなストーリーがつむがれるのか。
13日から遂に配信がスタート。銀世界が広がる冬の北海道。阿寒湖のほとりに佇むGreen Roomに、新たな出会いを求める7人のBoysが集う。初恋人を探しにきたボミ、直向きで自分に正直なジョウブ、生涯のパートナーを求めるイザヤ、穏やかで寄り添い上手のヒロヤ、恋愛の傷を抱えるウィリアム、15年続いた恋人と別れて間もないカズユキ、文武両道で愛されキャラのフーウェイ。彼らはそこで2ヶ月間、コーヒートラックを運営しながら生活を共にする。
見知らぬ者同士かと思われたが、早速波乱の出来事が。3年前、イザヤは知人であったウィリアムに恋をしかけていたが、ウィリアムが一方的に連絡を断っていたのだ。望まぬ再会に衝突を繰り返しながらも、2人の距離は徐々に近づいていく。そんなウィリアムにジョウブも気持ちを寄せていたが、その想いはなかなか届かない。
一方、ボミとフーウェイも旧知の仲で、共同生活をするうちに少しずつ関係が変化していく。だがフーウェイに惹かれていたのはヒロヤも同じだった。かくして少しずつ淡い想いが交差し始めた中、最年少のリュウキが新メンバーとしてGreen Roomに現れて…。
徳井はまず「2つの三角関係ができているのが今回の面白いところですよね」と早くも交差し出した恋の矢印に注目し、MEGUMIも「ウィリアムの気持ち。泣いたり笑ったりしている。彼の気持ちがこんなにも人を惹きつけるってところも見どころ」とコメントし、今後の恋のゆくえから目が離せない！青山は「今回、シーズン1より大人っぽい。じわじわ温まってくる感じがしますね」と話すと、ホランも「じっくり雪が溶けていくようにみんなの心もほどけていく」と寒い冬の北海道というシチュエーションで進む恋愛模様に大絶賛。
気になるボーイズについて、ドリアンは「ジョウブさん。最初と印象が変わった方の一人で、若くてイケイケドンドンみたいな感じかと思ったら、人の心の寄り添い方だったり、自分の心の落としどころのつけ方が、成熟されてる」と、MEGUMIも「（ジョウブが）傷つくシーンが多かったんですね、6話まで。傷ついてるのに笑うから、余計悲しいのー。今すごい応援してます」とエールを贈る。
青山は「人の恋で涙できるってすごいじゃないですか。マジ幸せになってほしい」と徳井も「最終的にカズユキみたいな人にすごく情が沸いていく気がする」と2人は最年長のカズユキと回答。ホランは「ボミ先生に弟子入りしたいなと思うんですけど、まだ分からないなという意味で気になるのでリュウキ」と4話からGreen Roomに参加となった最年少のリュウキのこれからにも期待を寄せた。
