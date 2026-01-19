『ゴールデンカムイ』登場人物1人に焦点当てた本発売 第2弾は尾形・第3弾は鶴見
漫画『ゴールデンカムイ』の主人公・杉元佐一にフォーカスした『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 杉元佐一』が19日に発売された。登場人物一人ひとりに焦点を当て、エピソードを厳選して１冊にまとめるスペシャルセレクションシリーズとなっている。
【画像】名シーン続々！『ゴールデンカムイ』キャラ本「杉元佐一」収録ページ
本書は、『ゴールデンカムイ』の全エピソードから、不死身の杉元の生き様を描くエピソードを厳選して収録。さらに幕間には、物語を紡ぐ「金塊争奪戦追跡録」と、杉元がアシリパから学んだ知識などを紹介する「北の大地の生き方ガイド」を掲載。日露戦争から帰還した"不死身の杉元”がいかに北の大地を歩み、相棒と共に金塊争奪戦に挑み、そして生き抜いたかを堪能できる１冊となっている。
また、本シリーズでは、『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 尾形百之助』を2月19日、『ゴールデンカムイ キャラクターリミックス 鶴見篤四郎』を3月18日に発売予定。３冊すべて、野田サトル氏の描き下ろしイラストがカバーを飾り、またそのイラストを使用した綴じ込み両面ポスターがついてくる。
『ゴールデンカムイ』は、明治時代の北海道を舞台に、アイヌが遺したという大金を手に入れるため、日露戦争の死線を潜り抜けた元軍人の杉元佐一が、アイヌの少女・アシリパと行動をともにし、一攫千金を夢みる物語。
原作漫画は「週刊ヤングジャンプ」で2014年〜22年にかけて連載され、「マンガ大賞2016」など数々の漫画賞を受賞する人気作品となり、コミックスは累計発行部数3000万部を突破。実写映画化、テレビアニメ化（1期18年4月〜6月、2期同年10月〜12月、3期20年10月〜12月、4期22年10月〜23年6月）もされており、現在、アニメ最終章が放送されている。
