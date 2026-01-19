タレントでグルメエンターテイナーのフォーリンデブはっしー（43）とダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が19日、横浜市役所で行われた「横浜春節祭2026 オープニングセレモニー」に出席した。

DJ KOOは横浜にまつわるエピソードとして「40年前、奥さんと港の見える丘公園で、オフコースの『秋の気配』という歌に“港が見えるこだかい公園”という歌詞があるんですが、2人ともその歌が好きで、一緒にデートした思い出がありますね」と振り返った。

また、自身にとって横浜は始まりの地。「TRFを結成した場所が、昔あった横浜のベイサイドクラブ。あそこから小室哲哉さんがレイブユニットを作るっていうんで、そこが最初のスタート地点だったんです」と明かした。

全国を食べ歩いているはっしーは中華街の中華料理、馬車道のイタリアン、関内の焼き鳥をおすすめ。「馬車道のイタリアン、相当レベルが高いと思います。焼き鳥は、僕去年“100日焼き鳥生活”で、100日間で250件行ったんですけど、全国的に相当レベルが高かったです」と太鼓判を押した。