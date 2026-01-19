『ゲーム・オブ・スローンズ』の100年前を描く新章スタート 杉田智和＆釘宮理恵による吹替版の配信決定
動画配信サービス「U-NEXT」にて、HBOオリジナルドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』が本日（1月19日）より独占配信開始となった。字幕版は同日より第1話が配信され、以降毎週1話ずつ更新、全6話で展開される。さらに、日本語吹替版が2月23日より全6話一挙配信されることが決定した。
【動画】『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』予告編
本作は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の原作者ジョージ・R・R・マーティンによる同名小説をベースに、『ゲーム・オブ・スローンズ』の100年前、ターガリエン家の争いが明けたウェスタロスで繰り広げられる、騎士ダンクと彼の従士となる少年エッグの旅を描く。
『ゲーム・オブ・スローンズ』は、2011年に放送開始され、19年に最終章（シーズン8）をもって完結した、全8シーズン・73話の壮大なファンタジードラマ。圧倒的スケールと緻密な群像劇で世界的ブームを巻き起こし、エミー賞やゴールデングローブ賞など数々の栄誉を獲得。22年には、本編の約200年前を描いたスピンオフ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』も誕生し、シリーズは今なお進化を続けている。
新たに配信される『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、これまで発表された『ゲーム・オブ・スローンズ』と『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』をつなぐ物語として、制作発表時から多くの注目を集めていた。
王家の視点ではなく、ひとりの無名の騎士ダンクを主人公に据え、道中で出会う王族、諸家の騎士、町の民との交流や成長を丁寧に描写。壮大な歴史ファンタジーでありながら、ユーモアを交えた軽快な掛け合いも魅力の、新たな「ゲースロ」シリーズとなっている。
日本語吹替版では、主人公ダンク役を杉田智和、従士の少年エッグ役を釘宮理恵が担当。アニメ『銀魂』で坂田銀時と神楽を演じた名コンビが、本作でも息の合ったコミカルな掛け合いを披露する。そのほかにも、小野大輔、Lynn、仲村宗悟などの人気声優たちが物語の鍵を握る主要キャラクターの吹替を務める。
シリーズファンはもちろん、初めてウェスタロスの世界に触れる視聴者にも注目の作品となりそうだ。
■主な登場人物
ダンク（演：ピーター・クラフィ／吹替：杉田智和）
巨体の青年。従士として仕えたサー・アーランの死後、騎士として生計を立てるため、馬上槍試合参加を目指しアッシュフォードへ旅に出る。
エッグ（演：デクスター・ソル・アンセル／吹替：釘宮理恵）
ダンクがアッシュフォードへ向かう道中の民宿で出会った少年。強い騎士に仕えることを夢見て、ダンクの従士になりたいと志願するが…。
ベイラー・ターガリエン（演：バーティ・カーヴェル／吹替：てらそままさき）
王位継承者。ダンクの馬上槍試合参加の保証人を名乗り出る。
メイカー・ターガリエン（演：サム・スプルエル／吹替：志村知幸）
4人の息子を持つベイラーの弟。兄と比べ厳格な性格。
エリオン・ターガリエン（演：フィン・ベネット／吹替：仲村宗悟）
メイカーの次男。冷酷非道な性格で、民衆の反感を買う
デイロン・ターガリエン（演：ヘンリー・アシュトン／吹替：小野大輔）
メイカーの長男。酒癖が悪く、父のメイカーを悩ませる。
ライオネル・バラシオン（演：ダニエル・イングス／吹替：咲野俊介）
アッシュフォードでダンクと出会う“笑う嵐”の異名を持つ騎士
タンセル（演：タンジン・クロフォード／吹替：Lynn）
背の高い人形劇団の娘。優れた絵の才能をもつ。
（C）2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.
