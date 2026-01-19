櫻坂46“キャプテン”松田里奈1st写真集、配信記念ポスター＆「思い出新聞」が公開
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）の1st写真集『まつりの時間』（20日発売／幻冬舎）を記念して20日午後8時頃より「櫻坂チャンネル」にてYouTube生配信を実施する。
【写真】24時間限定！W特典「まつりのNZ思い出新聞」
当日の0時〜23時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）を販売。W特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「まつりのNZ思い出新聞」の2つが、購入者全員に付いてくる。ともに、写真集には未収録のカットとなる。
「B3サイズ折り目なしポスター」の写真は、コテージの屋根裏部屋で撮影された1枚。お気に入りのフリルのランジェリーを身にまとい、こちらを見つめる松田。ポスターは折り目なしで、松田の直筆メッセージをプリントして届けられる。
「まつりのNZ思い出新聞」は、松田がフィルムカメラで撮影した写真と、ニュージーランドでの思い出をつづった手書きコメントで構成。折りたたむとポストカードサイズに。写真集をより一層楽しめる副読本となっている。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
