お笑いコンビ「納言」の薄幸（32）が初のレシピ本「納言・幸の今夜もやけに旨いレシピ」（辰巳出版）を上梓した。デニムのエプロンをしてキッチンに立つ表紙は自宅で撮影。「レモンサワーを飲みながら作った」と掲載した全60レシピは全て自作だ。冷蔵庫の余り物を至福の逸品に変えるアイデアレシピについて、17年ぶりに黒髪ロングヘアスタイルにした理由。2026年の目標などを聞いた。（西村 綾乃）

――初のレシピ本が完成しました。イカの塩辛を使ったパスタ、油揚げにベーコンなどを乗せて焼く油揚げピザなどアイデアが詰まっていますね。

「一人暮らしが長いのと、居酒屋とかでアルバイトをしていたので、そこから学んだことがでかいです」

――全60種ありますが、イチオシのレシピを教えてください。

「10代の時から食べてる『豆腐と卵のマヨグラタン』ですね。グラタンが好きなんですけどお金がなくて食べられなくて、でも木綿豆腐1丁が数十円で買える豆腐屋が家の近くにあって、これを使って生まれたのがこのレシピでした。これは味もダントツで好きで、ほんとにお金がない時に何度も作りました」

――個人的には、なめこなど水分量が多い食材を“揚げる”発想がユニークだなと思いました。

「なめこめっちゃ好きなんですよね、私。でも味噌汁とか和え物ぐらいしかなくて、他の食べ方何かあるかなって考えて、揚げてみた感じです。うどんとか納豆もそうですね。何でも揚げちゃう」

――揚げてみて失敗だったなと思う食材はありましたか？

「ないですね。揚げたら大体うまくなります。あー、うまく揚げられないものもあります。お寿司屋さんとかで出してくれる天ぷらアイス。あれは全然うまくいかないですね。店みたいにトロンとなんなかった。爆発もするし。どうしてもうまくいかないです」

――書籍にはレシピが生まれた時のエピソードなども書かれています。「人のために作ることが多い」と記されていますが、今の幸さんにとって料理はどのようなものですか。

「今は気分転換かもしれないですね。シンプルに楽しいですし。前は生きるために節約とかも兼ねてやっていたんで。今は金銭的な余裕が前よりもできたので、好きなものを楽しく作れるようになりましたね。『おいしい』って喜んでもらえるとうれしいなと思います」

――納言のYouTubeチャンネルでは、書籍の表紙にもなっている幸さんの自宅のキッチンで調理をしている様子も公開していますね。レシピ本については「お酒を飲みながら作った」と明かされていました。

「うん。そうですね、氷結の無糖レモンサワー（7％）を飲みながら作りました」

――全て自作ですか？

「はい。フードコーディネーターではなく、全部私が作らせてもらいました。食材は用意していただいたんですけど。何か色々やらされてるなとは思ったんですけど。やっている時には疑問に思いませんでした。この題字も私が書いたんですよ。今日取材を受けていて『自分でやったの？』って他の記者の人にも聞かれて、『変なんだな』って気づきました」

――おおらかな幸さんらしいエピソードですね。

「作って写真撮って、食べて。じゃあ次の繰り返しでしたね。60レシピ作ったんですけど、朝10時くらいから夕方6時頃までやって、2日間かかりました」

――表紙の写真もそうですが、リラックスした表情が色っぽくて素敵でした。あと中面では料理をする前に髪の毛を結わく一瞬も公開されています。

「あれやると好感度が上がるんですよね（笑い）」

――男子たちはキュンとなると思います。そして書籍では茶髪ですが、昨年末に17年ぶりに黒髪にされましたね。

「もう慣れましたけど、恥ずかしかったですね。男芸人は全然気がつかないんですけど、エルフの荒川とかはすぐに気づいて『めっちゃ似合ってます』って言ってくれました。いつも同じ美容師さんにお願いしているんですけど、『黒にして』と言ったら『なんで？』って驚かれました」

――黒髪もとても素敵です。つやつやでとてもキレイですね。

「（橋本）環奈ちゃんが主演の月9ドラマ『ヤンドク！』（月曜後9・00）のためです。私は看護師役で出演しているんです。環奈ちゃんと向井（理）さんが働く脳神経科の中なので、ほぼほぼスタッフルームみたいなところで撮影をしています」

――専門用語が多そうです。

「そうですね。私ですらちょっとあるんで、主役の方たちは本当大変そうです」

――橋本さんの印象は？

「めっちゃ飯食いますね。食べるのが好きなんだと思うんですけど、美味しいところをいっぱい知ってる。あと差し入れがえぐいです。これまで何回かドラマに出させてもらったことがあるんですけど、『これが月9か！！！』っていうぐらい、差し入れが豪華です」

――これまでで一番驚いた差し入れは？

「コンビニにある中華まんを温める機械を持ち込んで、『どうぞ』って言われた時はびっくりしました。4種類ぐらいあって。うれしくて何個も食べていたから太りましたね」

――色々な差し入れがあって休憩時間も楽しそうです。環奈さんはお酒好き、向井さんは学生時代にバーテンダーをしていたり、“お酒”の話しでも盛り上がりそうです。

「します。します。お酒。環奈さんもめっちゃ飲むので、盛り上がりますね。飲みに行ったりはまだしてないんですけど、行ってみたいです」

――幸さんは小5から子役として活動していました。17歳の時に当時の事務所の方に「演技について、練習や努力をしても一生うまくならない。才能がない子が100人に1人いる。それがあなた」と言われて、お笑いの道に入ったと聞きました。

「そうなんですよ。でも『辞めさせてくれてありがとう』って今は思います。その言葉がなかったらダラダラやっていそうだったので。方向転換して芸人になってからは、ネタとかでも演技をするようになって、ちょっとはできるようになった気はしてますけど、俳優さんたちを見ているとかなわないなって思います」

――俳優としての現場は、今どのように見えていますか。

「『勉強させていただきます』という感じですね。子役の時は『負けないぞ！』みたいな感じがありましたけど、今はギラギラせずにやれています。芸人の世界にはない業界用語とかもあって、毎日勉強ですね」

――どんな業界用語に驚いたのでしょうか。

「“飯おし”です。撮影が食事休憩とかの関係で遅れることなんですけど、芸人はあんまり言わないです。勝手に食えっていう感じですから」

――昨年末に初のレシピ本。年明けはドラマ出演でスタートしました。今月24日には33歳のお誕生日も迎えます。2026年はどのような年にしたいですか。

「2月まではドラマの撮影を頑張りたいですね。あとは、今回入りきらなかったものもあるので、レシピ本の第2弾も出したいです。ほかには、文を書くのが好きで前にエッセイは出したことがあるので、違う分野というところで小説の執筆もしてみたいです」

――構想はすでにあるのでしょうか。

「はい。ミステリーとかホラーを読むことか多いんで、そっち方面かなって。恋愛はちょっと恥ずかしくて書けないので。もうトリックとか、プロットも考えているので、形に出来たらと思います」

◇薄幸（すすき・みゆき）1993（平成5）年1月24日、千葉県生まれの32歳。2017年1月に安部紀克とコンビ「納言」を結成。「M−1グランプリ2018」では準々決勝に進出した。自著に「今宵も、夢追い酒場にて」。フジテレビ月9ドラマ「ヤンドク！」に出演中。