¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¤Îà¥Ó¥¸¥Í¥¹Ä©È¯á¤Ï¤â¤¦¥¦¥ó¥¶¥ê¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æà¸«¤»¤«¤±á¤ÎÄ©È¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼£±£·£²È¯¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÏÀè¤´¤í¡Ö£Î£Å£Ó£Î¡×¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËÍè¤¿¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈà¤é¤ÏËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï²ÐÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡£´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç£±£±·î¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥¤Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤âÆþÃÄ»þ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»þÂå¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯µ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥°¥ì¥¤¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤·¤¤ê¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âàË½Ïªá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿à¸«¤»¤«¤±á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÈ¯¸À¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥ó¥¯¥¹¡¦¥´¡¼¥ä¡¼¥É¡×¤Ïíä°×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¢¤¤ìÊÖ¤Ã¤¿¡£¥°¥ì¥¤¤¬¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¤¬¤¹¤°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¡×¤Èà¥Ó¥¸¥Í¥¹Ä©È¯á¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¶¥¿¥Õ¥¬¥¤¤Ö¤ê¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÅª³°¤ì¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ö¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤è¤ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£