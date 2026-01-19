櫻坂46松田里奈、1st写真集未収録のフリルランジェリー姿＆思い出新聞解禁 第3回YouTube特典【まつりの時間】
【モデルプレス＝2026/01/19】櫻坂46の松田里奈が、1月20日に1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）を発売する。この度、発売当日の20時頃より、松田が櫻坂46の公式YouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」にて生配信を行うことが決定。あわせて、生配信中に写真集を予約した人を対象とした特典も解禁された。
【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
1月20日0時から23時59分までの24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）が販売される。W特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」と「まつりのNZ思い出新聞」の2点が、購入者全員に付属。いずれも写真集未収録カットを使用した特典となっている。
「B3サイズ折り目なしポスター」は、コテージの屋根裏部屋でお気に入りのフリルのランジェリーを身にまとい、こちらを見つめる松田を収めた1枚。可憐さと美しさが印象的なビジュアルに仕上がっている。ポスターは折り目なしのB3サイズで、松田の直筆メッセージがプリントされた仕様となる。
「まつりのNZ思い出新聞」は、松田がフィルムカメラで撮影した写真と、ニュージーランドでの思い出をつづった手書きコメントで構成されており、折りたたむとポストカードサイズになる。写真集をより一層楽しめる“副読本”的なアイテムとなっている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆松田里奈、1st写真集特典解禁
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
