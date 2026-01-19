都丸紗也華＆都丸亜華梨“姉妹初”写真集タイトル＆表紙解禁「2人でグラビアを始めた頃からの目標だった」【とまるtoとまる】
【モデルプレス＝2026/01/19】グラビアアイドルとして活躍する都丸紗也華と都丸亜華梨が、1月28日に姉妹初の写真集を扶桑社よりリリース。この度、タイトルが「とまるtoとまる」であることが決定し、表紙が解禁された。
【写真】都丸紗也華、艷やか美バスト披露
◆都丸紗也華＆都丸亜華梨、写真集タイトル＆表紙解禁
本作のタイトル「とまるtoとまる」には、【姉妹の魅力が都丸×都丸＝ダブル都丸で200％詰まっている！】という意味がこめられた。解禁となった表紙カバーは、デビューから10周年を迎えますます完成された色気を放つ姉・紗也華と初々しさを感じさせる妹・亜華梨が触れ合う対照的なカットに仕上がっている。
◆都丸紗也華＆都丸亜華梨「とまるtoとまる」
沖縄の宮古島を舞台に、美しいロケーションで撮影された本作は、姉・紗也華のしなやかな大人の色香と、妹・亜華梨の透明感あふれる初々しさが交錯。2人の自然体でリラックスした表情や、姉妹ならではの距離感ゼロの密着カットなど、珠玉のカットを多数収録している。姉・紗也華にとっては「姉妹共演」写真集としては初、妹・亜華梨にいたっては紙媒体での「初」写真集という、文字通り“初めて尽くし”の貴重な1作となった。（modelpress編集部）
◆コメント
【都丸紗也華】
いつも応援してくださるみなさんのおかげで姉妹での写真集の夢が叶いました。2人でグラビアを始めた頃からの目標だったのでとっても嬉しいです。今のわたしたちをギュっと詰め込んだ1冊になりましたので最後まで楽しんでみてください！そして、わたしたち姉妹をたくさん愛してください！ありがとまる
【都丸亜華梨】
私がグラビアを始めたきっかけは姉がいてくれたおかげです。ずっと夢にしてきた私にとって初めての写真集を姉と一緒に叶えられたこと本当に嬉しいです。応援してくれているみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。夢を叶えさせてくれてありがとう！私たち姉妹をいっぱい楽しんでください！
◆都丸紗也華（とまる・さやか）プロフィール
1996年9月26日生まれ。群馬県出身。2014年8月「週刊ヤングマガジン」でグラビアデビュー。その後はCM、映画、ドラマ、バラエティなど幅広い分野で活躍中。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にてファンクラブを開設した。
◆都丸亜華梨（とまる・あかり）プロフィール
2001年11月20日生まれ。群馬県出身。2017年にアイドルグループ「Shibu3 project」に加入し、2020年に卒業。「ミスマガジン2020」ベスト16、「ミスFLASH2023」ファイナリスト。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にてファンクラブを開設した。
