面倒な白髪染めやめて、シャレ見え！？【40・50代】に「ハイライトボブ」猛プーッシュ！！

「白髪を隠す」オシャレから、「白髪も楽しむ」オシャレへ。今後も、そんな流れが加速していきそう。そこで、自分らしいオシャレを楽しみたい40・50代に向けて、ハイライトを取り入れたボブヘアをご紹介します。髪を筋状に明るくするハイライトを取り入れることで、白髪もデザインカラーの一部にできるはず。そんなハイライトに軽やかなボブヘアを合わせて、最旬ヘアを目指しませんか。

スタンダードな内巻きボブも立体的に

毛先を内巻きに仕上げた丸みのあるボブヘア。黒髪だと、どこかのっぺりと重い印象になりそうなヘアスタイルです。そんなボブヘアには、ハイライトをたっぷり入れて、奥行きを演出するとぐっとオシャレな雰囲気に。ベージュ系やグレージュ系のカラーリングは、白髪と馴染みやすく、白髪が多めの人もトライできそう。

ハイライトでボブのこなれ感アップ

@sakosakosakosakoさんも、「毎月繰り返す白髪染めから解放され、白髪とハイライトが自然に馴染むことで、伸びても気になりにくくなります」と、ハイライトのメリットを解説。画像のような、コントラストを抑えた配色は、ハイライト初心者にもおすすめです。ボブヘアのこなれ感をアップさせつつも、落ち着いた雰囲気で楽しめそう。

モードにきまる暗髪ハイライトボブ

透明感のある暗髪をベースとしたぷつっとボブには、コントラストをきかせたハイライトを散りばめて、抜け感を演出。ハイライトの明るさはあるものの、全体的にくすみをきかせた色味にまとめ、個性が強く出すぎることなくまろやかにまとまっている印象です。毛先のシャープさを活かして、モードなオシャレを楽しめそう。

2ヶ月に1回のメンテナンスでもOK

レイヤーカットを入れて、軽やかに仕上げたボブにもハイライトが好相性。スタイリングをしなくても、乾かすだけでオシャレ見えが叶いそうなヘアスタイルです。ハイライトのメンテナンス頻度が気になる人も多いかも知れませんが、@sakosakosakosakoさん曰く「1.5～2ヶ月おきのメンテナンスでキレイをキープ」とのこと。1年に6回程度というメンテナンス頻度の低さは、忙しい40・50代にも嬉しいポイントと言えそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@sakosakosakosako様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里