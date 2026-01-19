今すぐ【マクドナルド】へダーーーッシュ！！ ドラクエコラボの「新作バーガー」がアツい♡

【マクドナルド】から、ドラゴンクエストとの特別なコラボバーガーが3種類登場。そのなかから今回は、辛さだけではない奥行きのある味わいが魅力のバーガーを紹介します。パッケージもコラボ感満載でワクワク感が高まる仕上がり。見た目も味も楽しめる期間限定バーガーをチェックしてみて。

ドラクエの世界観あふれる限定パッケージ

ドラゴンクエストとのコラボ仕様になった特別デザインのパッケージが目を引く「ホットチリ & タルタルチキン」。ホットチリらしい赤いパッケージにキャラクターが描かれていて、開封する前から楽しませてくれます。遊び心のある見た目なので、お子さんや友人とのランチでも話題になりそうです。

味が重なり合うリピ確の味わい！？

実食してみると、サクッとしたチキンパティにガーリックが香るホットチリソースとタルタルソースが重なることで、辛さの中にも深みのある味わいが広がり、想像よりも食べやすい印象でした。辛いものが得意でなくても挑戦しやすく、ボリュームも満足感があります。2月上旬までの期間限定なので、気になる人は早めに試してみて。

writer：内山友里