ミラノ・コルティナ五輪壮行会

「TEAM JAPAN」が、6000人の声援に背中を押された―。来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本選手団の壮行会が18日、千葉・ららアリーナ 東京ベイで行われた。新型コロナ禍での中断をはさみながらも大会のたびに大掛かりになる壮行会。選手たちの士気を高め、選手団を1つにする多くの人のエールが、大会の好成績につながる。

歌手で俳優の中島健人がTEAM JAPANの公式応援ソング「結唱」を初披露し、公募による約6000人の来場者が選手たちにエールを送った。旗手代行を務めたフィギュアスケート女子の坂本花織は「気持ちが高まってきた」と話し、カーリング女子の吉村紗也香は「いよいよだなとワクワクの気持ち」と言った。

五輪壮行会に一般のファンが参加するようになったのは12年ロンドン大会から。それ以前も結団式に続いて壮行会は行われていたが、関係者や来賓など一部の人のもの。東京五輪招致を見据えて五輪ムードを高めるための観客公募だったが、想定以上に選手の士気は高まったようだ。

初の一般参加の壮行会が行われたロンドン五輪は総メダル数で過去最多の38個。08年北京大会の25個を大きく上回った。冬季大会で初めて一般参加の壮行会が行われた14年ソチ大会は総メダル数8個で1998年地元長野大会の10個に次ぐ数字。新型コロナ禍でオンラインとなった21年夏季東京大会と22年冬季北京大会を除けば、その後も壮行会で公募したファンからのエールを受けて選手は好成績を続けている。

もちろん、メダルラッシュの要因が壮行会だけにあるわけではない。それでも、この日の中島健人のようにトップアーティストからエールを送られ、多くの人の声援を受ければ「期待に応えたい」というプラスの力が出るのは間違いない。

16年リオデジャネイロ五輪の時は、ゆずが栄光の架橋と夏色を熱唱。24年パリ五輪では、スキマスイッチが全力少年を熱演した。マイクを渡されてともに歌い、感極まって涙する選手もいたほど。それを多くのファンが見守り、声をかける。選手たちが燃えないわけはない。

冬季競技の一丸は難しい…「TEAM JAPAN」という言葉に込められた思い

さらに、壮行会には「日本選手団を1つにする」という狙いがある。「TEAM JAPAN」という言葉は以前からあったが、特にロンドン五輪以降は頻繁に使われるようになった。11年に東日本大震災があり、13年には東京五輪の招致が成功した。競技の枠を超え、選手だけではなく日本が一丸となって戦う。そんな思いが「TEAM JAPAN」に込められている。

夏季競技に比べ、冬季競技の「一丸」は難しい。多くの夏季競技の代表選手は、東京・北区のハイパフォーマンススポーツセンターを拠点に活動している。リハビリや食事で顔を合わせることも多い。しかし、冬季競技は練習拠点がバラバラ。雪や氷を求めて海外遠征も多く、他の競技と接する機会は夏季競技に比べて極端に少ない。

五輪本番でもほとんどが同じ選手村で過ごす夏季大会に対して、冬季大会はスケートなど氷競技とスキー、スノーボードなどの雪競技では会場も離れていて選手村も異なるのが普通。夏に比べて「チーム」作りも難しい。その上、今回は初の複数都市での広域開催。選手村は3か所に分散される。

夏季大会では先に獲得した選手のメダルに触れた他競技の選手が「私も欲しいと思った」という話を聞くが、冬季では聞いたことがない。特に雪と氷の接触は皆無。だからこそ、代表選手たちが「TEAM JAPAN」として一堂に会する壮行会は顔を合わせる貴重な機会になる。

冬季大会の壮行会は、毎回全選手の半数も集まらない。海外遠征中の選手が多いことも理由の1つだ。ただ、海外にいる選手も、この壮行会で「TEAM JAPAN」の一員であることを自覚するはず。それが、本番での成績にもつながる。

物理的に1つになることが難しい今大会だが、坂本は「デジタルプラットフォームを使って、チームジャパンの心を1つに盛り上げていきたい」と話した。団体戦が開幕日の6日から始まるために「フィギュアが先陣を切って、良い雰囲気にしたい」とも。「TEAM JAPAN」のエースとして、多くの人の期待に応えたいという決意を口にした。

メダル有力競技が多い今大会の目標は「過去最高の成績」と日本選手団の伊東秀仁団長。夏季も冬季も近年は1競技の活躍が他競技に波及するのが目立つ。壮行会で背負った期待にチームが1つになって応えることができれば、最高の冬季五輪になるはず。「TEAM JAPAN」の活躍に期待したい。（荻島弘一）



（THE ANSWER編集部）