RB大宮が2試合で来場者プレゼントを行う

RB大宮アルディージャは1月17日、J2・J3百年構想リーグ開幕記念として2月5日の松本山雅FC戦、14日の北海道コンサドーレ札幌戦で来場者プレゼントを行うことを発表した。

ファンからは「センスいい」など、開幕を待ちわびる声が寄せられている。

大宮は松本戦でフリースマフラーを、札幌戦で熱狂開幕ブランケットを、それぞれ来場者全員にプレゼントすることを発表。配布時間は11時からで1ゲート、2ゲートで配布されるという。なお、ビジターサポーターゾーンのチケット購入者は、プレゼント対象外になる。

フリースマフラーは紺色がベースにオレンジの5本のストライプが入っている。また、中央と両脇に大宮のエンブレムが描かれ、左右のエンブレムの上には「2026」とプリントされている。また、ブランケットは「キャプテン翼」「ブルーロック」「アオアシ」という大人気サッカー漫画3作品とのコラボレーションになっており、クラブは「シーズン移行という大きな転換点を経て、Jリーグが今後さらに成長し、世界を驚かせるという意思を、3作品の主人公が放つ力強いシュートと重ね合わせ、メッセージとして発信していきます」としている。

ファンからは「両日ともに来場者全員にってのはありがたすぎる」「最高過ぎるありがとう」「冬の観戦アイテムが少しずつ増えていくの嬉しい」「ギリギリ到着組には来場者全員は助かりますな」「大宮は毎回センスあって好き」「太っ腹過ぎる」「どちらも欲しい！」「熱い！！」「たのしみー」「ステキデザイン」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）