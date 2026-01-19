長谷部誠氏がチャリティイベント「Legends Cup2026」に出場

元日本代表MF長谷部誠氏が、チャリティイベント「Legends Cup2026」で現役さながらのプレーを見せた。

「Legends Cup」は欧州サッカー界のレジェンドが集結するチャリティイベントで、ドイツのバイエルン、ドルトムント、フランクフルト、スペインのレアル／マドリード、イタリアのユベントス、スコットランドのセルティックといったクラブが出場し、5人制フットボールで対戦する。

1月18日に42歳の誕生日を迎えた長谷部氏は、自身の誕生日に行われたユベントス戦でバースデーゴールを記録した。GKからのスローを受けると、そのまま前進して右にボールを動かして右足を一閃。シュートはGKの逆を突く形でゴールに決まった。

さらに長谷部氏はバイエルン戦でも、自陣の深い位置右サイドからロングボールを前線に供給。これをムニル・シャフターが左足のアウトサイドでワンタッチシュート。ボールはGKの頭上を抜けてゴールに決まり、長谷部氏にはアシストが付いた。

「Legends Cup」を配信した「ABEMA」は公式「X」で「長谷部がバースデーゴール！！」「長谷部が魅せたアシスト」とゴールとアシストの動画をそれぞれ切り抜いて投稿した。現役を退いてまだ1年の長谷部氏だが、新年早々に健在ぶりを見せてくれた。（FOOTBALL ZONE編集部）