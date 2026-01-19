巨人は楽天から海外ＦＡ宣言していた則本昂大投手（３５）を獲得した。

通算１２０勝４８セーブと経験豊富な右腕。過去２年はリリーフで２４年は最多セーブのタイトルも獲得したが、通算８度の２ケタ勝利などキャリアの大半は先発だった。巨人の構想では基本的に先発調整して、救援陣に何かあった場合に、リリーフ経験がある則本がいるのは心強いとのスタンス。阿部監督は「先発ローテーションに入ってくれたらうれしい」と明言している。

巨人は昨年、先発不足に苦しんだ。規定投球回（１４３回）到達は１５６回１／３で１１勝とフル回転した山崎だけ。赤星が１２１回で続き、不振による２軍降格もあった戸郷が１１１回。井上が１０７回、グリフィンが７８回だった。シーズン終盤は赤星、井上、グリフィンが故障で離脱し、山崎、戸郷、横川、田中将、森田らでローテを形成した。

今オフはグリフィンがメジャー復帰のため退団し、課題の先発強化へ積極補強。新外国人では前レイズの１６０キロ右腕ウィットリー、前レッドソックスマイナーの１６０キロ右腕マタ、前楽天のハワードを獲得した。新人ではドラフト１位の竹丸、同３位の山城が先発候補。現役ドラフトで日本ハムから加入した松浦、育成契約ながら前ソフトバンクの板東も候補だ。

阿部監督はスポーツ報知の正月インタビューの時点で、先発ローテ入り確定は開幕投手の筆頭候補に挙がる山崎だけで、その他の投手は競争と明言。田中将、戸郷、西舘、赤星、又木、森田、横川、泉、石川、堀田、井上らと助っ人、新戦力を含め先発候補は２０人前後挙がる大激戦になる。

阿部監督は新外国人の先発３投手がいずれもローテ入りする場合は、外国人枠も考慮して登録抹消と再登録を順番に回しながら１０日に１回のペースで柔軟に起用する可能性も示唆している。その場合は１軍先発陣が６人でなく７人にも８人にもなる可能性がある。

そこに則本が先発で加わり１００イニング、１２０イニング、その先の規定投球回以上と投球回数を稼げれば大きな力になる。

則本はプロ１年目から６年連続１７０イニング以上をマーク。２３年も先発で１５５イニングと規定投球回をクリアして防御率２・６１の成績を残している。過去２年はリリーフだったが先発経験は豊富だ。

エースの山崎に次いで復活を期す戸郷、巻き返しに燃える赤星、井上。ベテランの田中将、則本。西舘、横川らの若手。竹丸、松浦ら新戦力。新たに加わる外国人トリオ。昨年は試行錯誤が続いた先発陣は今季、強力な布陣に生まれ変わる可能性が十分ある。