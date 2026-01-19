「Nova」Soda Blue

XGIMIは、初めてプロジェクターを使用するユーザーをターゲットにしたポータブルプロジェクター「Nova」を1月19日に発売した。価格は39,900円だが、2月10日までは発売記念価格34,900円で販売する。カラーは、空間になじみやすい落ち着いた印象のCloud Ash、空間のアクセントとしても楽しめるSoda Blueの2色。

「Nova」Cloud Ash

フルHDの液晶プロジェクターで、LED光源を採用。輝度は250 ISOルーメン、コントラスト比は1500:1、ストレージは32GB。外形寸法は135.4×115×306.9mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は1.4kg。

コンパクトなサイズだが、300度自由回転のジンバルを備え、片手で軽く回すだけで天井シアターを実現。ジンバルはそのまま持ち手としても使え、外出時の持ち運び時も利用できる。自動台形補正とオートフォーカスも搭載する。

「プロジェクターがより身近で、楽しく、日々の暮らしを彩る仲間となることを目指した」という製品。「コンパクトサイズで複雑な設定や高額な投資は不要で、映画鑑賞はもちろん、友人との集まりやリラックスタイムなど、さまざまなシーンで気軽に大画面体験を楽しめる製品」だという。

本体を自分好みにデコレーションできるステッカーが付属し、本体カラーとの組み合わせで、自分の好みに合わせたカスタマイズを楽しめる。

空間の雰囲気を演出できるスピーカーライトモードに加え、Sound by JBLのスピーカーを搭載。柔らかなムードライトが音楽に合わせて揺れ、リラックスタイムを彩る。Google TVを搭載し、NetflixやYouTubeなどのアプリも使用できる。

38.48Whのバッテリーを内蔵し、リビング、寝室、アウトドアでの使用など屋内外を問わず柔軟な使い方が可能。1.2時間映画鑑賞、4時間の音楽再生が可能(エコモード時)。