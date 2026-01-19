◆米男子ゴルフツアー ソニー・オープン 最終日（１８日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）

６打差１３位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は上がり２連続を含む５バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算９アンダーの１３位で１３年目のシーズンの開幕戦を終えた。５９位のカットライン上で予選を通り、決勝ラウンドの２日間は６５、６７と伸ばした。

ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「この４日間の中で一番ショット、パットともにいい感じでプレーできた。昨日までとの違いに自分自身がとまどって、なかなかうまくプレーできなかったが、次につながるゴルフはできたんじゃないかなと思う」と及第点を与えた。

下部ツアーから昇格し今季は米ツアーを主戦場にする平田憲聖（エレコム）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、７アンダーの２４位。

６８の米沢蓮（パルコホーム）と６９の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は、６アンダーの３１位だった。

昨季日本ツアー賞金王の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）は７４とスコアを落とし、３オーバー７３位だった。

２打差２位から出たクリス・ゴタラプ（米国）が６４と伸ばし、１６アンダーで逆転。ツアー通算３勝目を挙げた。