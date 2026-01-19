IBJJF（国際ブラジリアン柔術連盟）は、19日までに公式インスタグラムを更新。俳優・玉木宏（46）と岡田准一（45）のスペシャルムービーを投稿した。

ブラジリアン柔術シーンにおける世界4大メジャー大会の一つである「IBJJFヨーロピアン」に出場した両者。玉木は男性紫帯マスター4の70キロ部門で見事銅メダルを獲得。岡田はライトフェザー級トーナメント初戦から優勝候補の1人でもあった黒帯五段の強豪に健闘したが、初戦敗退となった。

IBJJFは公式インスタグラムで2人のスペシャルインタビュー動画を投稿。柔術を始めたきっかけについて玉木は「ボクシングを15年やっていて、他のスポーツをやりたいと思った時に出会ったのが柔術だった。俳優として使える部分もあると思って、柔術を楽しくやってます」と明かした。

岡田は、柔術の魅力は「年を重ねてもケガも少なく技術を競える競技」だという。「熱がある場所。年を重ねても出来る競技で、ケガも少なくみんなとぶつかり合いながら技術を競える競技」と説明した。「ブラジリアン柔術のオリジナルは日本の柔術にあって、その体の使い方を使えるように研究して探してます」と今後もブラジリアン柔術を探求すると誓った。

玉木も「続けている中でチャレンジできる場所があるのは良いこと。大きな大会を目標に練習を続けることで技術も高くなる。何年かに1回は目標を作ってチャレンジしたい」と今後も大会出場も示唆した。

さらに今後の目標は黒帯だと表明した。「今は紫帯ですけど、もっと追求して黒帯になりたい。年を重ねても継続できるスポーツというのが楽しいところ。健康的に楽しいスポーツだということを知ってほしい」とコメントを残した。