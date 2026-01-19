立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は19日午前、理念などをまとめた綱領を発表しました。一方、高市首相は19日夕方、記者会見で解散を正式に表明する方針です。

新党中道は5本柱からなる綱領を発表しました。「中道」という考え方について「生活者ファースト」の政策を着実に進めることだと強調しています。

立憲民主党 安住幹事長「今回この分断や対立をあおる政治から共生と包摂の政治へという中道の考え方を盛り込んだ綱領をつくりました」

綱領は5本柱で「持続的経済成長への政策転換」「新たな社会保障モデルの構築」などを掲げています。

具体的な基本政策は午後から発表しますが、目玉政策として恒久的な食料品に限定した消費税の減税を打ち出す考えです。

一方、両党の間で違いが指摘されていたエネルギー政策については綱領での明記は見送られた一方、基本政策には「将来的に原発に依存しない社会を目指す」と明記される方向です。また、安保法制をめぐり安住幹事長は「自国防衛のための自衛権の行使は合憲となる」としています。

――一方、夕方に予定されている高市首相の会見のポイントは

高市首相は午後6時から首相官邸で会見し通常国会の冒頭23日に衆議院を解散すると正式に表明します。

解散する理由やなぜこの時期を選んだのかなどを説明するほか、日本維新の会との連立合意に盛り込まれている「2年間限定の食料品の消費減税」についても打ち出す方向です。

ある首相周辺は「納得いく説明になるかが選挙戦を左右するだろう」と話しています。