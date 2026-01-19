Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï5Ëü3412±ß¡¡ÊÆ³ô°Â¤¬ÇÈµÚ¡¢Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤â
¡¡½µÌÀ¤±19Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³Íî¤·¡¢Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¸å¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î²ÃÂ®¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÇä¤êÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ523±ß29Á¬°Â¤Î5Ëü3412±ß88Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï17.13¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3641.55¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØÁê¾ì¤¬±ß¹â¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤âÁê¾ì¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£