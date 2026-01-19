グラビアアイドル都丸紗也華（29）亜華梨（24）の姉妹写真集タイトルが19日に発表され、「とまるtoとまる」（28日発売、扶桑社）に決定した。同時に表紙写真、コメントも発表した。

同作は沖縄・宮古島の美しいロケーションで撮影。姉・紗也華のしなやかな大人の色香と、妹・亜華梨の透明感あふれる初々しさが交錯。2人の自然体でリラックスした表情や、姉妹ならではの距離感ゼロの密着カットなどを多数収録している。

紗也華にとっては初姉妹共演作、亜華梨にとっては紙媒体初写真集。文字通り“初めて尽くし”の作品となる。

紗也華は「いつも応援してくださるみなさんのおかげで、姉妹での写真集の夢がかないました」と感謝を示した。また、「2人でグラビアを始めた頃からの目標だったので、とってもうれしいです」と続けた。

「今の私たちをギュっと詰め込んだ1冊になりましたので、最後まで楽しんでみてください！ そして、私たち姉妹をたくさん愛してください！」と呼びかけた。

亜華梨は「私がグラビアをはじめたきっかけは姉がいてくれたおかげです」と明かし、「ずっと夢にしてきた、私にとってはじめての写真集を、姉と一緒にかなえられたこと。本当にうれしいです」とした。

「応援してくれているみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです」と続け、「夢をかなえさせてくれてありがとう！ 私たち姉妹をいっぱい楽しんでください！」とコメントを寄せた。