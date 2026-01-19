ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、キャンペーン「LINEMO週穫祭」の1月第2弾を開始した。「LINEMOベストプランV」の基本料が2カ月間無料となる。期間は1月25日まで。

ベストプランVが2カ月無料

1月25日までの期間中、「LINEMOベストプランV」に申し込むと、月額基本料2970円が2カ月間割引され、0円となる。他社からの乗り換え（MNP）のほか、新しい電話番号での契約、プラン変更もキャンペーンの対象となる。

申し込み月の翌月末までに開通（利用開始）する必要がある。割引期間は、新規契約の場合は開通日の翌月から2カ月間。すでにLINEMOを利用中でプラン変更する場合は、対象プランの適用開始月から2カ月間となる。

契約事務手数料も無料に

1月の月替わりキャンペーンとして「契約事務手数料無料キャンペーン」も2月1日まで実施している。期間中に新しい番号、またはMNPで「LINEMOベストプラン」もしくは「LINEMOベストプランV」に申し込むと、契約事務手数料3850円が全額割引される。

なお、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEモバイルからの乗り換えは対象外。割引は初回請求時に適用される。

そのほか、「午（うま）」にちなんだ景品が抽選で100名に当たるキャンペーンも実施している。総額100万円相当の景品が用意され、群馬県への旅行券（約5万円相当）や乗馬体験などが含まれる。

期間は2月8日まで。LINEMO公式ホームページのエントリーフォームから参加でき、契約者以外も応募可能としている。