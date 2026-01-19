KDDIと沖縄セルラーは、au／UQ mobileからの対象サービス利用でPontaポイントがたまる「サブスクぷらすポイント」に、「Amazonプライム」を20日に追加する。

「Amazonプライム」は、Amazon.co.jpでの配送特典や映像配信サービス「Prime Video」などが利用できるAmazonの有料会員プログラム。月額料金の税別価格に対して最大20％のPontaポイントが還元される。