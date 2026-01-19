第３１回プロキオンステークス・Ｇ２は１月２５日、京都競馬場のダート１８００メートルで行われる。

ロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）はここ５戦は全て重賞で、〈３〉〈２〉〈２〉〈３〉〈２〉着と惜しい競馬が続いているが、どの競馬場でも崩れないのは立派と言える。２走前のみやこステークスは出遅れてもしっかり走っていて、精神的なタフさも増した。悲願の重賞初制覇へ。

ブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は、前走の師走Ｓが２着に１秒差の圧勝。昨年のマーチステークスの勝ち馬が完全に覚醒した。あまり時計が速くなると苦しいが、良馬場なら持ち前のパワーで伸びてくる。

サイモンザナドゥ（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）はシリウスステークス、みやこステークスと連続の２着。特に前走は鞍上がうまくさばいてきたにせよ、チャンピオンズカップを勝ったダブルハートボンドに首差まで迫る価値のある内容。ここも軽視はできない。

テーオーパスワード（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は３走前の名古屋城ステークスでオープン勝ち。ここ２走は期待ほど走れていないが、２４年のケンタッキーダービーで５着の能力はまだ見限れない。１週前追い切りも栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１０秒９をマークしており、見直しが必要だ。