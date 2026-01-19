江戸最大の八幡様としても有名な富岡八幡宮に向かう中で見えてくる、一見おしゃれなカフェ。じつはここ、2025年夏に開業した民間のシェルターなんです。「こんなにオープンでいいの？」と思うくらいの開放感あふれる佇まい。立ち上げた経緯を所長の高橋亜美さんに聞きました。

誰もが立ち寄れる「開けた」シェルター

── 今回、富岡八幡宮の参道沿いにオープンした「ながれる」。一見すると和モダンなカフェのような外観ですが、虐待や貧困などから一時的に避難する民間のシェルターです。コンセプトは「誰もが立ち寄れる」という、これまでになかったもの。所長の高橋さんは、2011年から親や家庭に頼れないなど困難を抱える若者のサポートをしてきたとのことですが、どういった経緯から「ながれる」を立ち上げたのでしょうか？

高橋さん：これまでのシェルターは安全確保のため、厳しい制限がどうしても必要でした。DVなどで家族から追われるなど、命の危険がある方は少なくありません。居場所を外部に漏らしてはいけないため、「連絡禁止」「スマホの使用禁止」など、社会から切り離された生活を送らざるを得ないケースが多かったんです。

当然、本人を守るための措置ではありますが、「そこまで厳しい場所には入りたくない」とシェルターの利用をためらう方がいます。そこで「ながれる」では、社会と隔てるのではなく、多様な人がゆるやかにつながれる場所を目指しました。

「ながれる」は4階建てのビルをリノベーションしています。1階はキッチンも併設された飲食フロア。レンタルスペースとしても活用でき、木～土曜日はカフェとしても営業しています。2階はブックカフェとワークスペース。本を読んでゆっくり自分と向き合う時間を持ってもらえたらなと考えています。3階はシャンプーベッドを設け、月に数回、プロによるヘッドスパが受けられます。4階は一時宿泊ができるシェルター機能を持つスペースです。

飲食フロアは地域の人や支援者たちも気軽に集まれる場所であると同時に、シェルターでもあり、これまでにない新しい施設です。

支援する側の行き詰まりを感じていた

──「シェルター＝閉ざされた空間」からの転換ですね。なぜこうした場所を作ろうと考えたのでしょうか？

高橋さん：2011年から虐待や貧困によって生きにくさを抱える人の支援に取り組んできたなかでの、ある気づきからです。社会福祉法人・ゆずりはを立ち上げ、困難な状況にある人たちのサポートを長らく続けてきました。支援の大切さとともに行き詰まりも感じてしまって…。

屋上には見晴らしがいいデッキも作られている

──どんなことに行き詰まりを感じたのでしょうか？



高橋さん：生活困窮やDV被害などで傷ついた人たちに寄り添っていくことを大事にしてきました。けれどそれはときに、「傷ついている相談者」と「相談者を全力で受け止める支援者」という閉じた関係性を固定化させていました。トラウマを抱えてきた人は、これまで積み重なった苦痛や不安を抱えています。自分を受け止めてくれる人がいると、無意識のうちに否定的な感情をぶつけてしまうことがあります。支援者に矛先が向かい、攻撃的になる場合も少なくありません。

支援者は相談者に寄り添い続けていくなかで、感情の受け皿になることで消耗して、精神的な限界を迎えてしまうことも少なくなく、一生懸命に取り組んできたスタッフがバーンアウトするのを何度も見てきました。

私たちが、相談者の「支援が必要な人」という側面を重視しすぎることで、彼らに知らず知らずのうちに、支援されるのが「当たり前」と思わせてしまうこともあったと思います。ただ寄り添うだけでは、解決しない問題が生じると感じました。

困難を抱える人が安心して生きていけるように

── 純粋な「助けたい」という思いによって、追い詰められてしまうことがあるのですね。

高橋さん：そんなとき、着物メーカーさんやプロのメイクさん、カメラマンさんに協力を得てあるイベントを開催しました。成人式で着物を着ることができなかった利用者さんたちに、振袖を着てもらい、撮影会をしたんです。その表情が、本当にキラキラしていて。あんなに輝いた笑顔を見たのは初めてでした。そのときに「いろんな人が関わることで、相談者さんの世界が広がるんだ」と気づかされました。そこから「閉じない、閉ざされていない場所づくり」を本気で考えるようになったんです。

── たしかに、社会との関わりを持つことで「新しい世界」を知る相談者の方もいると思います。

高橋さん：私たちは相談者の人たちに安心に生きていってほしい、自分の好きなことや楽しいと思えることを見つけてほしい、と願っています。でも、これまで生きるのに精いっぱいだった相談者さんたちは、「何をしたら楽しいのか」、「どうしたら自分の足で立てるの」かもわからないんです。

だからまず、いろんな人と接する機会を持ってもらおう、と。他人との関係性のなかでDV経験などのつらいことばかりではなく、自分のテンションがあがったり、心地よかったりする経験を重ねていくことで、「自分が好きなこと」「やりたいこと」に目を向けられるのではないかと思いました。

── 実際にこの「ながれる」にお伺いしてみると、とても心地のいい空間だと思いました。自然素材を使った室内は木のぬくもりが感じられ、とてもリラックスできますね。

高橋さん：心がけているのは、まず私自身にとって、安心できる場所でありたいということ。結果的に、訪れた人からも「こんなにのんびりできたのは久しぶり」と、言ってもらえる空間になったらいいなと思っています。安心できるこの場所で、それぞれの「自分を心地よくするもの」を見つけてほしいです。

これまで見過ごされた人たちは想像以上に多い

── この施設の名称「ながれる」は、どんな思いで名づけましたか？

高橋さん：とどまることなく、流動的にいろんな人が行き来する場所でありたいからです。「支援される人」と「支援する人」と固定された関係ではなく、誰もが気軽に訪れて、必要なときだけ利用できる場所にしたいです。一度ここを利用したとしても今後、来なくなるようになってもいいし、また、来たいと思ったら戻ってきてくれてもいい。そんな流動性を大切にしています。

── 誰もが入れる「閉ざされていない」空間だと、安全面で不安に思う人もいるのではないでしょうか。

高橋さん：シェルターの利用希望者とは必ず面談しています。「命の危険がある」など、本人の状況によっては緊急を要する方は万全を期して、「ながれる」ではなく、適切な施設を紹介しています。

あくまでここは1～2泊の滞在で本人の気持ちを落ち着かせ、自分のこれからを考える時間にしてもらうための施設だからです。不安を軽減する意味でも、宿泊時はスタッフが隣室に宿泊しています。万が一、危害を加える人間が現れたとしても、ひとりではないですし、すぐに警察に連絡できる体制もとっています。

支援事業の一環としてジャムを作り、販売している

── オープンして2か月、どのように感じていますか？

高橋さん：これまで数人が一時宿泊を利用しました。「自宅ではまったく寝られなかったのが、ゆっくり眠れた」「クールダウンできて、落ち着くことができた」といった声が届いています。「ながれる」を立ち上げたことで、役所や児童相談所から「本格的なシェルターを利用するほどではないけれど、1～2日程度は親元から離れたほうがいいと判断された人がいる」といった、相談も来るようになりました。

シェルターというと、これまでは「最後の避難所」のような存在だったかもしれません。でも、「おおごとにしたくないけれど、困りごとがある人」が身を寄せる場所、安心できる場所も実は必要だったことに気づきました。そして、ずっと見過ごされていた人たちが想像以上に多いのだなとも感じました。

シェルターとして一時宿泊もできる

── これまで焦点を当てられなかった人たちの存在も、浮き彫りになったのですね。

高橋さん：私はつらい思いをしている人たちが安心を育んでくことを応援していきたいです。でも、そう思うからこそ「ただひたすら寄り添い、守っていく」のではなく、みんなの力を借りたいと思っています。

私自身も自己犠牲的に支援してしまうところがありました。正直なところ、「ずっと支え続けるのはつらい」と思う瞬間もありました。でも、支援そのものをやめようと思ったことは一度もないんです。なぜなら、ずっと張り詰めた表情をしていた相談者の子が、ふっと笑顔を見せる瞬間、心を開いてくれた姿を見せてくれることがあるから。「この仕事をしてきてよかった」と、胸がいっぱいになります。

そして、私たちを応援してくれる人たちや、一緒に頑張っている仲間の存在が力になっています。今後、街の人たちをはじめ、さらにたくさんの人を巻きこんでいけたらいいなと思っています。これからどのような形になっていくかはわかりませんが、私自身もその変化を楽しんでいきたいです。

取材・文：齋田多恵 写真：高橋亜美