『コナン』作者の『葬送のフリーレン』イラスト話題「絶対関西弁」「変装したキッド様みたい」
人気アニメ『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、人気漫画『名探偵コナン』作者・青山剛昌が描いた『葬送のフリーレン』第2期放送記念のイラストが公開された。クールな顔のフリーレンの姿が描かれており、ネット上で話題になっている。
【画像】怪盗キッドぽい！『コナン』作者が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
イラストには「葬送のフリーレン アニメ第2期おめでとォ♪」とコメントとともに、クールな表情を見せるフリーレンが描かれている。
青山が描いた『コナン』風なイラストにネット上では「絶対関西弁」「なんかフリーレンに変装したキッド様みたい」「コナンバージョンのフリーレンめっちゃいい 最近人気漫画家同士でお互いの漫画キャラ描きあってるん流行ってんのか知らんけどそう言うの好きです」「お姉さんっぽいフリーレン」などと話題になっている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
