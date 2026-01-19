お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が18日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）にVTR出演した。

この日は人気企画、「メモドライブ」を実施。お互いに気になったことをメモし合いながら旅をするというもので、熊元、中川安奈、錦鯉・渡辺隆、EXIT・兼近大樹、蛙亭・イワクラ、ダウ90000・蓮見翔の独身男女6人が集まった。

バーベキューをすることになり、野菜担当の熊元はナス、アスパラ、ズッキーニを調理。しかし、野菜を焦がして他のメンバーから文句が。焼きそば作りでは暴走した兼近に邪魔をされ、ギスギスした空気に。

さらに熊元手作りのフルーツポンチに対するメンバーの反応が薄く、誰も積極的に食べようとせず。熊元は「嫌や。こんなさ、罰ゲームみたいな扱い」と嘆いた。口数がどんどん減っていった熊元。旅の最後のメモでは「こんな仕打ちを受けたバーベキューは初めてやった」と吐露した。

このVTRをスタジオで見ていた有吉は「熊プロ、相当怒ってたでしょ？」とバーベキュー参加者のイワクラに質問。

イワクラが「あれガチギレしてました。全部自分の（作った）食べ物だから…」と証言すると、有吉は「そりゃ腹立つよな」と同情した。