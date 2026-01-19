オーラルフレイル健康相談を受け付ける松岡歯科医院の松岡院長＝逗子市久木

加齢で硬い食べ物がかめない、むせる、食べこぼすといった症状を改善して健康寿命の延伸につなげてもらおうと、県と県歯科医師会が県内２４の歯科医院で無料相談を始めた。複数の口腔（こうくう）トラブルがあるものの改善の余地がある状態、いわゆる「オーラルフレイル」に当てはまる場合は、口の体操や発音訓練などのプログラムに取り組み、未病改善につなげてもらう。

県などによると、「歯が０〜１９本」「半年前と比べて硬いものが食べにくくなった」「お茶や汁物でむせることがある」「口の渇きが気になる」「普段の会話で言葉をはっきり発音できないことがある」との５項目のうち、二つ以上当てはまると、オーラルフレイルに該当する。

２０１６年に実施した調査では６５歳以上の県民の４３％が当てはまると推計されている。病気ではないものの、さらに衰えが進むと口腔機能低下症と診断され、治療を要することもある。一方、過去には約１カ月間、自宅で改善プログラムに取り組んだ結果、患者の５６％が改善したとのデータがある。

逗子市にある松岡歯科医院の松岡友輔院長はオーラルフレイルについて「年を取ったからという理由で済まされることが多いが、機能が低下すると状態を戻すのは大変。５０歳ぐらいになって変化に気付いたり、周囲から指摘を受けたりしたら相談してほしい」と話している。

専用の検査機器を保有し、研修を受講した歯科で相談を受け付ける。詳細は県ホームページでも確認できる。