NCT・ジェノ＆ジェミン、主演ショートドラマ『ワインドアップ』が公開2日で300万回再生突破！話題性を証明

NCTのジェノとジェミンが主演を務める、ショートフォームプラットフォーム「KITZ」のプレミアムドラマ『ワインドアップ』（原題）が、公開直後から急速な伸びを見せ、好調な成績で話題性を証明している。

1月16日に公開された『ワインドアップ』は、キャラクターポスターやメイン予告編の公開を通じて、青春スポーツ成長ドラマとしての世界観を着実に築いてきた。

特にメイン予告編は公開前から、ユーチューブ・X・インスタグラムの合算再生回数が1750万回、いいね数は120万件を記録し、高い期待を集めていた。

こうした関心は、本編公開と同時に具体的な成果へとつながった。『ワインドアップ』は公開からわずか1日で累計再生回数100万回を突破し、2日で300万回を超えるとともに、「KITZ」アプリ内TOP10ランキングで1位に輝いた。ローンチ作品でありながら全カテゴリーで上位圏を席巻し、プラットフォーム内で確かな存在感を示している。

（画像＝TAKEONE STUDIO）

本作は、ストライクを投げられなくなった高校野球投手のウジン（演者ジェノ）と、彼のマネージャーを名乗る転校生テヒ（演者ジェミン）の出会いを軸に、傷やトラウマ、そして成長を描くスポーツ成長ドラマだ。「イップス」を題材にしたストーリーと、2人の関係性が変化していく過程が、ショートフォームという形式の中でも密度高く描かれている。

また、『ムーブ・トゥ・ヘブン：私は遺品整理士です』や『リーガル・クレイジー真剣勝負』などで知られるキム・ソンホ監督の繊細な演出と、ジェノとジェミンの新鮮な演技の組み合わせも、作品の完成度を高めたと評価されている。

（画像＝TAKEONE STUDIO）『ワインドアップ』ポスター

SNS上でも「止まらない」「ショートフォームなのに余韻が長い」「没入感が想像以上」といった声が相次ぎ、口コミで広がりを見せている。

期待感の中でスタートした『ワインドアップ』は、いまや数字で勢いを証明しながら、KITZを代表するスポーツ成長コンテンツとして存在感を強めている。なお本作は、グローバルK-POPショートフォームプラットフォーム「KITZ」で独占配信中だ。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。