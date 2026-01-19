TWICEモモ、タイトミニワンピ×ニーハイソックスでファン悩殺「圧倒的オーラ」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2026/01/19】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が1月18日、自身のInstagramを更新。タイトなミニワンピース姿を投稿し、話題になっている。
【写真】TWICEメンバー「圧倒的オーラ」タイトミニでボディライン強調
モモは英語で「MISAMO『Confetti』MVのために美しいカスタムデザインを作ってくれた @miumiu チームに感謝します」とつづり、2月4日にリリースされるMISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』のリード曲『Confetti』の衣装姿を披露。タイトなミニ丈ワンピースとニーハイソックスにファーコートを合わせ、ほっそりとした脚を際立たせたコーディネートとなっている。
この投稿にファンからは「理想のスタイル」「圧倒的オーラ」「引き締まった美脚」「息を飲むほどの美しさ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆モモ、ニーハイソックス×ミニワンピで美脚見せ
◆モモのミニワンピ姿に反響
