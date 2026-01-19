TWICEミナ、美脚透ける“超ミニ丈”ドレス姿が話題「女神様すぎる」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/01/19】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が1月18日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ドレス姿を披露し、話題になっている。
【写真】TWICEメンバー「スタイルレベチ」透けタイツ×超ミニドレス姿
ミナは紫、緑、青のスパンコールがあしらわれたベアトップドレス姿を投稿。ほっそりとしたデコルテや透け感のある黒タイツからスラリとした脚が際立っている。
また同じドレス姿で花束を手に持つショットも投稿している。
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「女神様すぎる」「エレガントで上品」「完璧な着こなし」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
