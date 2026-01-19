櫻井翔、“メンカラ”に導かれ後悔「赤を20年以上常に身に着けてきたので」うっかりエピソードも告白
【モデルプレス＝2026/01/19】嵐の櫻井翔が「チューリッヒ保険会社 新CM発表会」に出席。自動車に関する問題に挑戦した。
【写真】新CM撮影でどよめきが起こった“Zポーズ”を完璧に再現する櫻井翔
今回、同社自動車保険のイメージキャラクターに就任した櫻井。CMの内容にちなみ、自動車に関するクイズも行われた。「事故率が低い車の色は赤である」という問題に櫻井は「グループ活動をする中で、メンバーカラーの赤を20年以上常に身に着けてきたので。願いを込めて」と「○」の札を上げた。だが、正解は「×」で、シルバーの車が最も事故に遭いにくいと発表された。
櫻井は「えっ！」と驚きの表情を見せ「赤も低いと思うんですけどね、より低いんですね」と呟いた。そのほか2問の問題は見事正解。3問中2問正解という結果に櫻井は「全問正解を目指したかったんですけどね…やっぱり赤に引っ張られてしまったのが悔やまれる」と悔しさをにじませた。
また、あったらほしい保険を聞かれると「忘れ物・うっかり救済保険」と書かれたフリップをオープン。「例えば、家にスマートフォン忘れちゃいました、家の鍵忘れて出ちゃいましたという、日常的なうっかり忘れ物にすぐに対応してくれるものがあると、安心感があるな」と話した。そんな櫻井はうっかり忘れものをすることはよくあるのかと尋ねられると「あんまりないですけど（笑）」と前置きした上で「一度家の鍵を忘れて外に出ちゃった。本当にこういうことは二度とないようにしたいと思いました」と意外な一面を明かした。
さらに、今朝ほしいと思った保険があったといい「起きたら最近乾燥してるので、加湿器を焚いて寝ているんですけど、加湿器に布団がかかっちゃって、起きたら布団がびちょびちょになっていて。だから『掛け布団びちょびちょ保険』ほしいな（笑）」とにっこり。「先ほどの忘れ物もそうですけど、やっぱり心の安心感がほしい」と願望を明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新CM撮影でどよめきが起こった“Zポーズ”を完璧に再現する櫻井翔
◆櫻井翔、自動車問題に“メンカラ”で回答
今回、同社自動車保険のイメージキャラクターに就任した櫻井。CMの内容にちなみ、自動車に関するクイズも行われた。「事故率が低い車の色は赤である」という問題に櫻井は「グループ活動をする中で、メンバーカラーの赤を20年以上常に身に着けてきたので。願いを込めて」と「○」の札を上げた。だが、正解は「×」で、シルバーの車が最も事故に遭いにくいと発表された。
◆櫻井翔、意外な“うっかり”エピソード明かす
また、あったらほしい保険を聞かれると「忘れ物・うっかり救済保険」と書かれたフリップをオープン。「例えば、家にスマートフォン忘れちゃいました、家の鍵忘れて出ちゃいましたという、日常的なうっかり忘れ物にすぐに対応してくれるものがあると、安心感があるな」と話した。そんな櫻井はうっかり忘れものをすることはよくあるのかと尋ねられると「あんまりないですけど（笑）」と前置きした上で「一度家の鍵を忘れて外に出ちゃった。本当にこういうことは二度とないようにしたいと思いました」と意外な一面を明かした。
さらに、今朝ほしいと思った保険があったといい「起きたら最近乾燥してるので、加湿器を焚いて寝ているんですけど、加湿器に布団がかかっちゃって、起きたら布団がびちょびちょになっていて。だから『掛け布団びちょびちょ保険』ほしいな（笑）」とにっこり。「先ほどの忘れ物もそうですけど、やっぱり心の安心感がほしい」と願望を明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】