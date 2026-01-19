個性的だけど、さりげなく取り入れられる！ “個性派アクセサリー”をセレクト

フォルムやデザインに、こだわりやひとクセがありながらも、さりげなく取り入れられる個性派アクセサリーをピックアップ。ひとつ取り入れるだけで、いつものスタイリングがリフレッシュ。

首元に一輪の花が咲く可憐なチョーカー

シアーな花びらがロマンティック。チョーカー \8,800（ラインヴァンド/ラインヴァンド カスタマーサポート customer@leinwande.com） ニット \19,800 5月発売（トゥデイフル/ライフズ代官山店 TEL. 03-6303-2679）

耳に沿うように並んだ品のいいパールたち

優しく輝く純白のパールと、遊び心のあるコンテンポラリーなデザインが融合。イヤークリップ\58,300（マリハ/プラージュ 代官山店 TEL. 03-5428-5098） ニット帽\13,200（アソース メレ/アイネックス TEL. 03-5728-1190）

ひと目で印象に残る大粒のクリアストーン

ほどよい存在感があり、襟つきシャツやハイネックに重ねてつけてもかわいい。ネックレス \13,200（アール アクセサリーズ r.accessories2025@gmail.com） トップス \20,900（シモーネ ワイルド/フィルグショールーム TEL. 03-5357-8771）

思わず見惚れてしまうシームレスなデザイン

鏡面のような光沢が目を引くステンレスのヘアクリップ。ホールド力も抜群。\19,800（クリンク/フィルグショールーム） ネックレス \53,900（ボーニー/エドストローム オフィス TEL. 03-6427-5901） カシミアクルーネックニット \66,000（キャッシュアンドバルバ/エグジステンス info@cashbarba.com）