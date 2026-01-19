くつろぎ方を選べる三変化。毎日に寄り添う多機能リクライニングソファ【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
もっちり、さらり、ゆったり。気分に合わせて形を変える一台【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
アイリスプラザのソファは、もっちりとした包み込むような座り心地が魅力だ。ローテーブルとの相性も良く、くつろぎの時間を心地よく演出してくれる。座面を広げればカウチスタイルになり、脚を伸ばしてのびのびとリラックスできるロングサイズに早変わり。音楽を聴いたり読書を楽しんだり、気持ちがゆったりほぐれていく時間をつくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
背もたれを広げればフラットスタイルになり、簡易ベッドとしても使える。コンパクトに折りたためるため持ち運びも簡単で、来客用ベッドとしても便利だ。背もたれは14段階で細かくリクライニングでき、気分や姿勢に合わせて自分だけの快適な角度に調整できる。
→【アイテム詳細を見る】
座面と背もたれにはウレタンフォームを贅沢に使用し、ふっくらもちもちの感触で底つき感がなく、身体をやさしく包み込む。生地は麻のようにさらりとした手触りのファブリック素材で、オールシーズン快適に使える。背面も同じ生地で仕上げているため、部屋の真ん中に置いてもすっきり見えるデザインだ。
→【アイテム詳細を見る】
一台でソファ・カウチ・ベッドの3役をこなし、暮らしに合わせて自由に使える多機能ソファとなっている。
もっちり、さらり、ゆったり。気分に合わせて形を変える一台【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
アイリスプラザのソファは、もっちりとした包み込むような座り心地が魅力だ。ローテーブルとの相性も良く、くつろぎの時間を心地よく演出してくれる。座面を広げればカウチスタイルになり、脚を伸ばしてのびのびとリラックスできるロングサイズに早変わり。音楽を聴いたり読書を楽しんだり、気持ちがゆったりほぐれていく時間をつくれる。
→【アイテム詳細を見る】
背もたれを広げればフラットスタイルになり、簡易ベッドとしても使える。コンパクトに折りたためるため持ち運びも簡単で、来客用ベッドとしても便利だ。背もたれは14段階で細かくリクライニングでき、気分や姿勢に合わせて自分だけの快適な角度に調整できる。
→【アイテム詳細を見る】
座面と背もたれにはウレタンフォームを贅沢に使用し、ふっくらもちもちの感触で底つき感がなく、身体をやさしく包み込む。生地は麻のようにさらりとした手触りのファブリック素材で、オールシーズン快適に使える。背面も同じ生地で仕上げているため、部屋の真ん中に置いてもすっきり見えるデザインだ。
→【アイテム詳細を見る】
一台でソファ・カウチ・ベッドの3役をこなし、暮らしに合わせて自由に使える多機能ソファとなっている。