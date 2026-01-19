今回の主役『BMW M1プロカー』

1月9〜10日、ビンゴ・スポーツによるコレクターズカー専門の『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』が開催。2026年のキックオフオークションだけに、本邦初となる貴重なモデルが数多く用意された。

【画像】アルピナとトミーカイラ高額落札！注目のBMW M1プロカーは？『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』 全38枚

今回の主役といえるのが『BMW M1プロカー』だ。製作されたマシンは、全車がプロカーレースで使用されているが、今回出品された個体はレースサポートカーとして待機していた車両で、レース未使用というオリジナルの姿と内容を備える貴重な1台なのである。あわせてBMW M1のロードカーも用意された。



BHオークション at シティサーキット東京ベイに登場したBMW M1プロカー。 上野和秀

このほか全世界555台のみが作られた『アルピナ・ロードスターV8』や『アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ』、『フィアット・アバルト1000SP』、『ポルシェ356Aスピードスター』、『ハコスカ』から『R35』までの歴代GT-Rと、幅広いファンに向けた様々なブランドの新旧車両34台が用意された。

最高落札額はトミーカイラR-Zが記録

今回のオークションでは出品された34台中19台が落札されるという、2026年の幕開けに相応しい好調な滑り出しとなった。希少なモデルは激しい入札が続き、高額で落札されたことに注目したい。

最高落札額を記録したのは『トミーカイラR-Z』で、9834万6000円（落札手数料、消費税を含む額。以下同様）まで値を上げた。ここに続いたのはほとんど市場に出てこないアルピナ・ロードスターV8で、7881万円という額は世界的に見ても新記録といえる。



アルピナ・ロードスターV8の7881万円は世界的に見ても新記録。 上野和秀

ここに『フェラーリ365GT4/BB』が7770万円で続き、アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネは4606万5000円、『ポルシェ911カレラRS N/GT（964）』が3718万5000円で落札され、今回のトップ5となった。

購入できるオーナーが限られてしまう

今回のオークションの看板車両だったBMW M1プロカーは流札に終わってしまった。純レーシングマシンで、ドライビングスキルとメンテナンス体制が必要なため、購入できるオーナーが限られてしまうことがある。また同時に出品されたBMW M1ロードカーは、人気が弱いためか流れてしまった。

同様にフィアット・アバルト1000SPも敬遠されてしまったようで流札に終わっている。こちらはナンバーを取得でき公道でも乗れるのだが、屋根がないことから入札を躊躇したと思われる。



看板車両だったBMW M1プロカーは流札に終わってしまった。 上野和秀

このほかS20型エンジンを積むハコスカとケンメリのGT-R、Z432Rは良好なコンディションを保っていたのだが、購買層がイメージする価格から乖離していたようで流れてしまった。またコアなコレクターはすでに所有しており、これから手に入れたいと考えている層が薄くなってきたように思えることも流札の一因と考えられる。

値ごろの趣味車は好調

現実的な額のコレクターズカーは好調だった。『ホンダS800Mクーペ』は782万2500円、2台出品された『ランチア・デルタHFインテグラーレ・エボルツィオーネ』は832万5000円と910万2000円、『ポルシェ911カレラ3.2』は2231万1000円、チーム・アライ・バンキン荒井氏謹製の『フェラーリ328GTB』が2220万円、『ヴィカレッジ・ジャガーEタイプ4.2ロードスター』は2109万円で落札されている。

これらの結果と会場の賑わいを見ると、コレクターズカーオークションの認識度が着実に広がっていることが感じられた。さらなる発展を期待したい。



アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネは4606万5000円で落札。 上野和秀

『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』リザルト

Lot.1 2016年 ホンダ・グロム125G 222万2000円

Lot.2 2014年 ドゥカティ899パニガーレ 188万7000円

Lot.3 2003年 ポルシェ911GT3カップ［996］ 1110万円

Lot.4 1934年 SSジャガー1.5Lスポーツ・スペシャル・ロードスター 610万5000円

Lot.5 1992年 ポルシェ911カレラRS N/GT［964］ 3718万5000円

Lot.6 2008年 アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ 4606万5000円

Lot.7 1989年 フェラーリ328GTB 2220万円

Lot.8 1964年 ヴィカレッジ・ジャガーEタイプ4.2ロードスター 2109万円

Lot.9 1989年 ポルシェ911［タイプ930］ 2231万1000円

Lot.10 1963年 シボレー・コルベア・グリーンブライアー 199万8000円

Lot.11 1996年 シボレー・コルベット・グランスポーツ・クーペ 流札

Lot.12 1970年 メルセデス・ベンツ280SL 1332万円

Lot.13 1993年 ランチア・デルタHFインテグラーレ・エボルツィオーネ 832万5000円

Lot.14 1966年 フィアット・アバルト1000SP 流札

Lot.15 1947年 アルファ・ロメオ6C2500スポルト・フレッチャドーロ 流札

Lot.16 1968年 ホンダS800Mクーペ 782万5500円

Lot.17 1957年 ポルシェ356Aスピードスター 流札

Lot.18 1963年 アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントスペチアーレ 流札

Lot.19 2003年 アルピナ・ロードスターV8 7881万円

Lot.20 1971年 メルセデス・ベンツ280SL 2020万2000円

Lot.21 1979年 BMW M1プロカー 流札

Lot.22 1999年 トミーカイラR-Z［BNR34Vスペック］ 9834万6000円

Lot.23 1971年 日産スカイライン2000GT-R［KPGC10］ 流札

Lot.24 1999年 三菱ランサー・エボリューションVI RS 流札

Lot.25 2015年 日産GT-RニスモNアタックパッケージAキット 流札

Lot.26 1973年 日産スカイライン2000GT-R［KPGC110］ 流札

Lot.27 1975年 フェラーリ365GT4/BB 7770万円

Lot.28 1972年 日産フェアレディZ432R 流札

Lot.29 1971年 日産スカイライン2000GT-R［KPGC10］ 流札

Lot.30 2020年 アルティマRS LS7 2386万5000円

Lot.31 1979年 BMW M1 流札

Lot.32 1993年 ランチア・デルタHFインテグラーレ・エボルツィオーネII 910万2000円

Lot.33 2024年 ランボルギーニ・ウラカン・ステラット 流札

Lot.34 1994年 ジャガーXJS V12 出品取り下げ

Lot.35 1992年 ディムラー・ダブルシックス 出品取り下げ

Lot.36 1955年 アストン マーティンDB2/4マークI 流札



コレクターズカーオークションの認識度は着実に広がっている。 上野和秀