エコファーのアクセントが光る、限定仕様のアイテム【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
使いやすさはそのままに、特別感をひとさじ。125周年記念モデル【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、定番シリーズの使いやすさはそのままに、表面生地へ異素材のエコファーを組み合わせた限定モデルだ。アウトドアからデイリーユースまで幅広いシーンにフィットするウォーカーシリーズの魅力に、リッチな質感と遊び心を加えた一品となっている。
フロントパネルには光沢感のあるエコファー素材を採用し、普段のスタイルにさりげないアクセントを添えてくれる。内側にはオールドロゴをあしらった限定インナー生地を使用し、開けた瞬間にも特別感を味わえる仕様だ。
容量は25リットルで、通勤・通学、タウンユースにちょうどいいサイズ感。ノートPCやタブレット、A4ファイル、ペットボトルなどを無理なく収納でき、日常使いに必要な荷物をしっかり収められる。メインコンパートメントに加えてフロントには複数のポケット、サイドにはドリンクを入れられるメッシュポケットを装備。内部にはPC・タブレット収納のほか、キーフック、ペンホルダー、オープンポケットを備え、バッグ内をすっきり整理できる。
定番の使いやすさに限定デザインの特別感を加えた、125周年ならではのアイテム。日常の相棒としても、特別なギフトとしても魅力的なモデルだ。
