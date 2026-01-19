日テレの河出奈都美アナ、姿が激変！コスプレにネット衝撃 肩＆背中を大胆露出「すごい完成度」「撮影したい」
日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が、自身のインスタグラムを更新。テレビアニメ『葬送のフリーレン』の人気キャラ・アウラのコスプレ写真を投稿し、ネット上で「すごい完成度ですね 細かい所まで出来てますね 似合いますね」話題になっている。
【写真】姿が激変！肩＆背中を露出…『葬送のフリーレン』アウラ姿の河出奈都美アナ
テレビアニメ第2期の放送がスタートしたことを受け「去年、2年ぶりに参加したハロウィンイベントでアニメ『葬送のフリーレン』に登場する大魔族アウラのコスプレをしました (皆さんにお楽しみにと言っておきながら投稿していませんでした)」と報告。
続けて「今回は、いろいろと"挑戦"が多かったキャラでした まず、初めての悪役。表情が難しい…！あの「ニタァ」って顔に苦戦しました笑」とコスプレ撮影を振り返った。
続けて「それから、初めて小道具をイチから作りました…！「服従の天秤」は見ての通りな出来なのであまり細かくは見ないほうがいいです」とし、「衣装の裏話で言うと、腰のマントの「ふわっ」とした感じを再現したくてマントに、バレリーナが履くパニエを縫い付けていたり個性的なブーツの柄は、ビニールテープで再現したりしていますね(割と原始的なの) 「ああ、こうやってコスプレイヤー特有の『無いなら作ればいいじゃない』精神が育まれていくのか…」と思いながら、深夜に及ぶ作業で心を鍛えました」と伝えた。
「しかも、当日は雨。500年以上鍛錬し続けてきたアウラでも耐えられないレベルの寒さ。そんな中肩を出し撮影することによって、さらに魔力を高めることができました(？)今年も様々なイベントがあるので取材もできたらいいなと思っています」とつづった。
肩を背中を大胆に露出したアウラのコスプレ写真にネット上では「撮影したいです」「元が美人だから余計にヤバい」「悪役な河出アナも可愛いです コスプレの完成度高すぎます ぜひフェルンとフリーレンもお願いします」「登場回数少なくも大人気キャラ、アウラのコスプレ完璧です」などの声が出ている。
