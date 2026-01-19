2児の母・中越典子、“愛車”を公開「オシャレですね！」「めちゃくちゃ、かっけぇ！」「ママチャリ姿で親近感」
2児の母で俳優の中越典子（46）が16日、自身のインスタグラムを更新。「マイチャリ公開！笑」とつづり、“愛車”の自転車にまたがったプライベートショットを公開した。
【写真】「オシャレですね！」「めちゃくちゃ、かっけぇ！」“マイチャリ”にまたがる中越典子
自転車の後方には子どもを乗せるためのシートが設置されており、わが子と一緒に出かけている日常や“母の顔”をチラリとのぞかせている。
またこの日は、カフェで友だちの誕生日を祝ったことを明かし「生まれてきてくれてありがとう いつも励まし見守り大笑いしてくれて、ありがたいな」「そして、このインスタにコメントくださる皆様にも、応援してくださっている方に、ありがとう そんな心温かくなる日でした」と、オフを楽しむ様子を写真で紹介している。
コメント欄には「チャリ見せてくださるなんてお宝写真ありがとうございます」「オシャレですね！」「めちゃくちゃ、かっけぇ！」「ママチャリ姿で親近感」など、さまざまな反響が寄せられている。
中越は2014年12月、俳優の永井大（47）と結婚。17年5月に長男（8）、18年11月に長女（7）が誕生している。
【写真】「オシャレですね！」「めちゃくちゃ、かっけぇ！」“マイチャリ”にまたがる中越典子
自転車の後方には子どもを乗せるためのシートが設置されており、わが子と一緒に出かけている日常や“母の顔”をチラリとのぞかせている。
またこの日は、カフェで友だちの誕生日を祝ったことを明かし「生まれてきてくれてありがとう いつも励まし見守り大笑いしてくれて、ありがたいな」「そして、このインスタにコメントくださる皆様にも、応援してくださっている方に、ありがとう そんな心温かくなる日でした」と、オフを楽しむ様子を写真で紹介している。
コメント欄には「チャリ見せてくださるなんてお宝写真ありがとうございます」「オシャレですね！」「めちゃくちゃ、かっけぇ！」「ママチャリ姿で親近感」など、さまざまな反響が寄せられている。
中越は2014年12月、俳優の永井大（47）と結婚。17年5月に長男（8）、18年11月に長女（7）が誕生している。