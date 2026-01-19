【Legends Cup 2026】ドルトムント 2ー1 セルティック（日本時間1月18日／SAPガーデン）

【映像】45歳の「神業ジャンピングボレー」

Legends Cup 2026で45歳の元クロアチア代表FWによる超絶ゴラッソが飛び出した。現役顔負けのアクロバティックなゴールに、ファンも驚きを隠せないようだった。

日本時間1月18日にドイツのミュンヘンで、バイエルンがチャリティーイベント『Legends Cup 2026』を開催。壁に囲まれたスモールフィールドで、各試合は「5対5」の「5分ハーフの10分間」、準決勝からは「6分ハーフの12分間」で行われた。

ドルトムントは初戦でスコットランドの名門セルティックと対戦。かつて香川真司（現セレッソ大阪）とも共闘したGKロマン・ヴァイデンフェラーやDFマッツ・フンメルスらが姿を見せた。

試合は1ー1の同点で終了しそうだったが、ホイッスルが鳴る直前に元クロアチア代表FWのムラデン・ペトリッチが大仕事をする。

リスタートからアントニオ・ダ・シルバがゴール前に浮き球のパスを送ると、これをペトリッチが胸トラップ。そして、そのまま左足のジャンピングボレーシュートを叩き込んだのだ。

「終わってたやろw」のツッコミも

ペトリッチは約10年前に現役を退いているが、コントロールからフィニッシュまでの流れは45歳とは思えないほどの迫力。豪快な一撃でドルトムントが勝ち越しに成功した。

この決勝点はABEMAのコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンたちも「これはゴラッソ」「めっちゃうまい」「普通にすごいw」「とんでもないシュートきたw」「現役級のスーパーゴール」「ペトリッチえっぐ」と驚いた様子だった。

なお、タイム表示上では10分を過ぎており、ファンからは「時間w」「終わってたやろw」「アディショナルタイムありなの？」などのツッコミも寄せられた。

（ABEMA／Legends Cup 2026）

