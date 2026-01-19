見た目がかわいいと思う「山形県のお土産」ランキング！ 2位「ほわいとぱりろーる」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の旅の楽しみの一つが、その土地ならではのセンスが詰まったお土産探しです。箱を開ける前から気分が弾むような、見た目にこだわった一品は、旅の印象をより鮮やかに残してくれます。
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「山形県のお土産」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「スポンジとクリームが雪のように真っ白で写真映えのするかわいさだと思います」（50代男性／埼玉県）、「白のフォルムやサクランボ味だと中身もピンクでかわいらしい」（20代女性／栃木県 ）、「ふわっと白いロールにパッケージも余白がオシャレで可愛い」（30代女性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「パッケージの絵がかわいいし、どの味のパッケージも色合いといい絵といいかわいい」（40代女性／神奈川県）、「レトロ柄とカラフルなパケージがめちゃくちゃ可愛くてお土産に喜ばれる」（40代女性／神奈川県）、「昔ながらの駄菓子屋で売っているようなパッケージがレトロで可愛いから」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「山形県のお土産」を紹介します！
2位：ほわいとぱりろーる（清川屋）／30票2位は、清川屋の「ほわいとぱりろーる」でした。真っ白なスポンジとふわふわのクリームが特徴のロールケーキで、やさしく上品な見た目が魅力。かわいらしいパッケージや名前も相まって、女性を中心に支持を集めている山形の人気スイーツです。
回答者からは「スポンジとクリームが雪のように真っ白で写真映えのするかわいさだと思います」（50代男性／埼玉県）、「白のフォルムやサクランボ味だと中身もピンクでかわいらしい」（20代女性／栃木県 ）、「ふわっと白いロールにパッケージも余白がオシャレで可愛い」（30代女性／福岡県）などのコメントがありました。
1位：おしどりミルクケーキ（日本製乳）／43票1位は、日本製乳の「おしどりミルクケーキ」でした。レトロでかわいらしいパッケージが特徴。どこか懐かしさを感じる見た目と、素朴な味わいで世代を問わず親しまれている山形の定番土産です。
回答者のコメントを見ると「パッケージの絵がかわいいし、どの味のパッケージも色合いといい絵といいかわいい」（40代女性／神奈川県）、「レトロ柄とカラフルなパケージがめちゃくちゃ可愛くてお土産に喜ばれる」（40代女性／神奈川県）、「昔ながらの駄菓子屋で売っているようなパッケージがレトロで可愛いから」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)