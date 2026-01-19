【今週の運勢】2026年1月第4週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

セルフプロデュースのススメ。
魅せるスタイルで。

運気は大好転。

あなたの存在感が高まって、物事の中心になっていくでしょう。主役の自覚を持って、オープンでフェアな態度を心掛けていくといいみたい。また、注目度も上がっていくため、おしゃれにも気を使いましょう。パッと目立つカラフルな色使い、大ぶりのアクセサリーなど、インパクト強めでどうぞ。仕事も、仕掛けて。

オフは、思い切りはじけましょう。オールインクルーシブな宿や気の合う仲間との合宿など、遊びに特化したプランが心に残るはず。

愛は、ロマンチックに。雪景色や夜景を見に行くなど、恋人気分を取り戻して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)