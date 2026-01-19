おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年1月19日〜1月25日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月19日〜1月25日の運勢を西洋占星術で占います。
段取りよく進めて。
流れは、スムーズ。
あなたの読み通りに物事が進んでいくでしょう。逆算の発想で、この先必要な物を整えながらやっていきましょう。スケジュールを調整したり、予約を入れたりすると狂いなく進んでいきます。
ただ、交通事情による遅延には、巻き込まれやすくなっているみたい。外せない用事は、早めに家を出る、必要ならば、前乗りするなど、手を打っておいて。
社交は、ギブ＆テイク。あなたが先に歩み寄り、手助けをすると、サポート体制が整っていくでしょう。オフは、気まぐれに入った展示会が大当たりしそう。
愛は、おしゃべりを楽しむデートへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）準備と下調べ。
