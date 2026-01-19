「マジか！すげー！」佐野勇斗、人気YouTuberと「10親等」の親戚!? 「どこに滅してんのWWW」
M!LKの佐野勇斗さんは1月18日、自身のInstagramを更新。人気YouTuberと「10親等」の親戚であることを明かし、話題となっています。
【写真】佐野勇斗と「10親等」の親戚の人気YouTuberとは？
ファンからは「マジか！すげー！」「10親頭！笑」「めちゃくちゃ遠い親戚で実家感じてるのしぬ」「どこに滅してんのWWW」「手危なすぎて草」「東海とM!LKは最高すぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐野勇斗と「10親等」の親戚の人気YouTuberとは？
「親戚夫妻が来てくれました」佐野さんは「愛知二日間ありがとうございましたー！！」と、M!LKのアリーナツアー「SMILE POP!」愛知公演を終えたことを報告。そして「親戚夫妻が来てくれました」と、東海オンエアのてつやさんと妻でタレントの峯岸みなみさんが同公演を訪れたことを明かしました。掲載した写真では、M!LKの5人とてつやさんが仲良く同じポーズで写っています。「裏で会えた時、実家に帰った時の気持ちになって、やっぱり親戚なんだなあと思いました。(10親等)」とあり、2人は「10親等」の親戚だそうです。また、佐野さんは自身のX（旧Twitter）にも同じ写真を投稿し「愛知のコンサートに親戚来てくれた(10親等) うれ滅！！！」とつづっています。
てつやさん「M!LKのライブにお邪魔してきました」てつやさんも同日、自身のXを更新。「M!LKのライブにお邪魔してきました」と報告し、同じ写真とライブ中に撮影した動画を公開しました。この投稿には「流石に親戚のライブには顔出すよね」「親戚なの本当に羨ましいです」といった声が寄せられています。次に会ったときにもすてきなショットを期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)