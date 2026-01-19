0.7％の定期預金に100万円を5年間預けたら、受け取れる利息はいくら？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。
今回は、100万円を5年間、金利0.7％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
口座開設やお金を預け入れする手間がかかりますが、定期預金は、預金保険の対象ですので、1000万円までの元本とその利息まで保護されます。できるだけ高い定期預金に預けたいものですね。
高金利の銀行にお金を預けることができれば多くの利息を受け取れますが、定期預金は、原則、期日（満期）までは引き出しできない預金です。途中解約してしまうと、普通預金の金利となり、金利が下がることがありますので注意しましょう。
受け取れる利息については、定期預金の利息を計算できるツールが金融機関の公式Webサイトなどで紹介されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：0.7％の定期預金に100万円を5年間預けたら、受け取れる利息はいくら？「ある定期預金に預けたく思っています。0.7％の定期預金に100万円を5年間預けたら、受け取れる利息はいくらになるのでしょうか？」（匿名希望）
A：税引き前の利息は3万5000円となりますもし100万円を、金利0.7％の定期預金に5年間預けると、税引き前の利息は3万5000円、税引き（（所得税＋復興特別所得税）＋住民税＝20.315％）後の利息はおよそ2万7890円となります。
